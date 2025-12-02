Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM nâng chuẩn nhân lực metro: Cán bộ sẽ được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

TPO - UBND TPHCM vừa ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ phát triển mạng lưới đường sắt đô thị giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2050, đặt mục tiêu hình thành đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Việc này nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc chuyên gia nước ngoài.

Theo đề án, TPHCM hướng đến xây dựng lực lượng cán bộ có đủ năng lực tham gia toàn bộ quá trình quy hoạch, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống metro. Thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, tăng cường năng lực hoạch định và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Đề án cũng chú trọng đào tạo chuyên sâu về quy hoạch đô thị gắn với metro và mô hình TOD, thúc đẩy tự chủ công nghệ để giảm phụ thuộc chuyên gia nước ngoài. Các công nghệ hiện đại như BIM, GIS, AI cùng hợp tác quốc tế với những quốc gia có hệ thống metro phát triển được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực.

Hoạt động đào tạo được tổ chức theo hai hình thức: đào tạo dài hạn và bồi dưỡng ngắn hạn, tùy theo đối tượng.

Nhân viên quản lý vận hành bên trong depot Long Bình - tuyến metro số 1 TPHCM Ảnh: Duy Anh

Đào tạo dài hạn tập trung nâng cao chuyên môn ở các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nội dung được thiết kế theo 11 chuyên ngành cốt lõi, bao quát từ thiết kế, xây dựng đến vận hành, bảo trì, kinh tế vận tải, công nghệ thông tin và quy hoạch TOD.

Về chỉ tiêu, giai đoạn 2025 - 2030, TPHCM phấn đấu tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về đường sắt đô thị (khoảng 60 người), được đào tạo chuyên sâu, trong đó 5-10 người đạt trình độ thạc sĩ. Tỷ lệ này tăng lên 80% trong giai đoạn 2030-2035, với ít nhất 30% đạt thạc sĩ và 10% đạt tiến sĩ. Đến năm 2045, mục tiêu là 100% cán bộ được chuẩn hóa theo yêu cầu chuyên sâu, trên 50% có trình độ thạc sĩ và 10-20% đạt tiến sĩ.

Đối với viên chức quản lý dự án (160 viên chức), giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu 100% có trình độ đại học phù hợp, tối thiểu 50% được đào tạo chuyên sâu và khoảng 7-10% hoàn thành bậc thạc sĩ. Đến năm 2045, toàn bộ lực lượng này sẽ được đào tạo chuyên sâu, trong đó 50% đạt thạc sĩ và 20% đạt tiến sĩ. Lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp vận hành metro sẽ tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng hằng năm theo kế hoạch.

Các chỉ tiêu đào tạo được phân kỳ theo ba giai đoạn 2025-2030, 2030-2035 và 2035-2045, đồng thời được đánh giá và điều chỉnh theo tiến độ phát triển metro của thành phố.

Hữu Huy
