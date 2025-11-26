Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hình hài khu depot tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sau 1 tháng thi công

Anh Trọng

TPO - Những ngày này, hạng mục khu depot Xuân Đỉnh thuộc dự án tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được triển khai sôi động. Toàn bộ mặt bằng xây depot rộng 11,3 ha tại phường Xuân Đỉnh đã hình thành. Đây là khu depot được xây dựng theo mô hình giao thông thông minh (TOD) đầu tiên tại Hà Nội.

tp-1.jpg
Sau lễ khởi công ngày 9/10/2025, chủ đầu tư và các nhà thầu đã dựng rào toàn bộ mặt bằng hạng mục khu depot Xuân Đỉnh để bắt tay thi công.
tp-8.jpg
Với tổng diện tích khoảng 11,3 ha và nằm giáp đường Vành đai 3 (mũi tên đỏ), depot Xuân Đỉnh được đánh giá: không chỉ là trạm bảo dưỡng kỹ thuật tàu điện (phối cảnh depot và đường dự án tại ảnh nhỏ), mà depot còn được xây dựng theo mô hình giao thông thông minh, có kết nối với các loại hình vận tải khác (TOD).
tp-2.jpg
Mặt bằng xây dựng depot chủ yếu là đất đồng ruộng, ao hồ. Hiện các nhà thầu đang huy động máy móc đắp các bờ công vụ để xe tải đổ vật liệu đắp nền.
tp-3.jpg
Tính đến tháng 11/2025 có hơn 70% phạm vi diện tích xây dựng depot đã được đắp nền tạo mặt bằng.
tp-4.jpg
Máy múc đang đắp đường tạm, đường công vụ để tiếp cận các khu vực của mặt bằng xây dựng depot.
tp-5.jpg
Sau khi đắp xong mặt bằng, giữa trưa 25/11 một số cán bộ kỹ thuật, thiết kế đã tiếp cận để đo, lấy tọa độ xây dựng hồ sơ thi công chi tiết.
tp-6.jpg
Máy xúc đang được vận hành để đo độ lún của nền mặt bằng được đắp trước đó.
tp-7.jpg
Chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, depot Xuân Đỉnh có thời gian thi công từ năm 2025 đến 2029. Đây là trạm depot được xây dựng và vận hành theo chuẩn TOD đầu tiên tại Hà Nội.

Dự án tuyến đường sắt đô thị thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Tuyến 2.1) được khởi công ngày 9/10/2025, với tổng mức đầu tư 35.679 tỷ đồng (chủ yếu là vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA).

Tuyến có chiều dài 10,84 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm, đoạn đi ngầm là đi trong khu vực trung tâm thành phố trong đó có phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm. Toàn tuyến có 10 nhà ga, bao gồm: Ga C1 - Xuân Đỉnh, ga C2 - Ngoại Giao Đoàn, ga C3 - Tây Hồ Tây, ga C4 - Bưởi, ga C5 - Quần Ngựa, ga C6 - Bách Thảo, ga C7 - Hồ Tây, ga C8 - Hàng Đậu, ga C9 - Hoàn Kiếm và ga C10 - Trần Hưng Đạo. Dự án được đánh giá có vai trò then chốt trong mạng lưới 15 tuyến metro của Hà Nội, kết nối trung tâm chính trị Ba Đình, lõi lịch sử Hoàn Kiếm với khu phát triển mới phía Bắc.

Dự án xây dựng khu depot Xuân Đỉnh có diện tích 11,3 ha, đây là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo vận hành. Khác với các khu depot khác, depot Xuân Đỉnh của tuyến số 2 được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông, gắn kết hạ tầng giao thông với phát triển đô thị thông minh, bền vững (TOD).

Anh Trọng
#metro #metro nam thăng long - trằn hưng đạo #tho công đường sắt đô thị #tài điện #depot xuân đỉnh

