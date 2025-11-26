Hình hài khu depot tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sau 1 tháng thi công

Dự án tuyến đường sắt đô thị thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Tuyến 2.1) được khởi công ngày 9/10/2025, với tổng mức đầu tư 35.679 tỷ đồng (chủ yếu là vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA).

Tuyến có chiều dài 10,84 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm, đoạn đi ngầm là đi trong khu vực trung tâm thành phố trong đó có phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm. Toàn tuyến có 10 nhà ga, bao gồm: Ga C1 - Xuân Đỉnh, ga C2 - Ngoại Giao Đoàn, ga C3 - Tây Hồ Tây, ga C4 - Bưởi, ga C5 - Quần Ngựa, ga C6 - Bách Thảo, ga C7 - Hồ Tây, ga C8 - Hàng Đậu, ga C9 - Hoàn Kiếm và ga C10 - Trần Hưng Đạo. Dự án được đánh giá có vai trò then chốt trong mạng lưới 15 tuyến metro của Hà Nội, kết nối trung tâm chính trị Ba Đình, lõi lịch sử Hoàn Kiếm với khu phát triển mới phía Bắc.

Dự án xây dựng khu depot Xuân Đỉnh có diện tích 11,3 ha, đây là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo vận hành. Khác với các khu depot khác, depot Xuân Đỉnh của tuyến số 2 được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông, gắn kết hạ tầng giao thông với phát triển đô thị thông minh, bền vững (TOD).