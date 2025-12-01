Đường hầm đầu tiên dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã khoan 'về đích'

TPO - Sáng 1/12, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã khoan đường hầm thứ nhất dài gần 4 km về đích ga cuối (ga Hà Nội). Đây là đường hầm đầu tiên dành cho đường sắt đô thị tại Hà Nội được đào.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, máy đào hầm TBM bắt đầu hành trình đào đường hầm thứ nhất từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 30/7/2024. Đến nay, đã hoàn thành toàn bộ hành trình khoan đường hầm thứ nhất dài gần 4 km.

Theo đại diện MRB, dự án metro Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km (đã đi vào hoạt động), còn đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài khoảng 4 km đang thi công.

Với đoạn đi ngầm, MRB cho hay, dự án sẽ khoan hai đường hầm tương đương 2 chiều tàu chạy theo hành trình từ Cầu Giấy (Kim Mã) về ga Hà Nội và ngược lại. Còn chiều từ Cầu Giấy về ga Hà Nội, sau khi qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (Ga Hà Nội) ngày 1/12, máy đào hầm đã khoan về đến khu vực ga Hà Nội – hoàn thành việc khoan đường hầm đầu tiên của dự án.

Máy đào hầm đào đường hầm thứ nhất đến ga S12 (ga Hà Nội) trong sáng 1/12.

Theo đại diện Ban MRB, máy TBM đã vừa đào hầm vừa lắp đặt 1.720 vòng vỏ hầm (segment) để hoàn thiện vỏ hầm theo chu trình khép kín. Sau đó, các đơn vị thi công sẽ hoàn thiện các hạng mục tiếp theo trong đường hầm dự án, như lắp đặt đường ray, hệ thống tín hiệu, cấp điện chạy tàu…

Cũng theo đại diện MRB, hiện máy đào hầm TBM số 2 đang đào hầm thứ 2 và nỗ lực thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự án khởi công năm 2010 có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km. Hiện đoạn đi trên cao tàu đã vận hành chở khách từ 8/8/2024, đoạn đi ngầm đang thi công và có tiến độ hoàn thành năm 2027.

Theo chủ đầu tư dự án, tính đến ngày 01/12/2025, tiến độ thi công tổng thể gói thầu đào hầm và các ga ngầm (gói thầu CP03) đạt hơn 72%. Công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 3395/3495 vòng vỏ hầm của dự án, đáp ứng tiến độ phục pvụ hai máy TBM hoạt động khoan hầm.