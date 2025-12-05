Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Sau HH Linh Đàm, thêm chung cư ngừng trông giữ xe điện

Thanh Hiếu
TPO - Ban quản lý chung cư TC1 Thạch Bàn vừa thông báo ngừng tiếp nhận trông giữ xe điện tại tầng hầm tòa nhà vì lý do an toàn. Đây là chung cư thứ hai đưa ra thông báo không trông giữ xe điện nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp (SASP), đơn vị vận hành tòa nhà CT1 Thạch Bàn (phường Long Biên) vừa phát đi thông báo về việc không tiếp nhận trông giữ xe máy điện tại các tầng hầm.

Theo đó, tòa nhà CT1 Thạch Bàn sẽ tạm dừng tiếp nhận thêm các loại xe điện từ ngày 20/12. Các xe máy điện, xe đạp điện đã đăng ký gửi tạm tại tầng 1 vẫn được trông giữ.

Trường hợp cư dân có nhu cầu gửi xe mới thì đăng ký, Ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ thứ tự đăng ký và khả năng tiếp nhận để thông báo lại.

ssq22.jpg
Chung cư CT1 Thạch Bàn không nhận trông giữ xe điện của cư dân do lo ngại nguy cơ cháy nổ

Về lý do dừng tiếp nhận xe điện, Ban quản lý tòa nhà CT1 Thạch Bàn cho biết sức chứa khu để xe đã quá tải. Theo phân khu, tầng 1 chỉ có khoảng 25 chỗ nhưng nay đã lên tới 60 xe điện.

Ban quản lý nhận thấy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình để xe và sạc xe điện. Tòa nhà cũng chưa có khu vực quy hoạch riêng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cho việc để và sạc xe điện. Bên cạnh đó, tòa nhà cũng chưa có thiết bị chữa cháy chuyên dụng cho xe điện sử dụng pin Lithium-ion.

Hiện, tòa nhà đã báo cáo ban quản trị và cơ quan chức năng về thực trạng trên để hướng dẫn quy hoạch khu vực để và sạc xe điện riêng biệt.

Liên quan đến nội dung này, UBND phường Long Biên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc qua phản ánh.

UBND phường sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xuống kiểm tra để xác định việc chung cư tạm dừng tiếp nhận thêm xe điện là đúng hay sai, từ đó có hướng xử lý.

UBND phường Long Biên cho rằng, nếu chủ đầu tư không cho cư dân gửi xe điện ở chung cư thì phải có phương án bố trí khu vực khác để người dân gửi phương tiện này.

Trước đó, chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) cũng thông báo dừng nhận và sắp cấm gửi xe điện tại tầng hầm do quá tải và nguy cơ cháy nổ. Dư luận cho rằng, việc cấm gửi xe điện là vi phạm Luật Nhà ở, cũng như đi ngược chủ trương của thành phố về thực hiện vùng phát thải thấp.

UBND phường Hoàng Liệt đã có văn bản, gửi Ban quản lý chung cư HH yêu cầu tiếp tục nhận trông giữ xe điện tại tầng hầm.

Thanh Hiếu
