Hà Nội: Liên tiếp xin 'lùi' tiến độ, tuyến đường đắt nhất hành tinh bao giờ hoàn thành

TPO - UBND TP. Hà Nội quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến năm 2026 do vướng mặt bằng.

Ngày 4/12, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Theo đó, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Nguyên nhân điều chỉnh do khó khăn trong giải phóng mặt bằng (GPMB) dẫn đến dự án chưa hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục lại chậm tiến độ

UBND thành phố giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố (chủ đầu tư), rà soát, phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong GPMB; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng chi tiết tiến độ hoàn thành GPMB, tiến độ thi công.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian để hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo đảm chất lượng...

UBND các phường Láng, Ô Chợ Dừa, Giảng Võ xây dựng tiến độ chi tiết để giải phóng mặt bằng dứt điểm, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Được biết, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2.274m, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu tuyến đường giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình); khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan..

Mức đầu tư giai đoạn 1 Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là hơn 7.211 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 627 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.818 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Dự này từng được coi là "tuyến đường đắt nhất hành tinh" với hơn 7 nghìn tỷ đồng đầu tư cho hơn 2km đường.

Trước đó, dự án này đã phải nhiều lần xin lùi tiến độ. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 25 HĐND TP. Hà Nội được tổ chức ngày 9/7, đại diện Sở Xây dựng cho biết, dự án liên quan đến thu hồi đất của 1.981 hộ, nhưng hiện mới hoàn thành thu hồi đất của hơn 630 hộ.

Nguyên nhân một phần là do thời gian qua thành phố thực hiện sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, các quận thực hiện biện pháp mạnh để thu hồi đất dẫn đến nhiều khiếu nại, tố cáo. UBND thành phố nhận được hơn 400 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án này.

Các phường cam kết đến quý IV/2025 sẽ hoàn thành GPMB dự án.

Trước đó, tại phiên chất vấn kỳ họp 20 (ngày 11/12/2024), thành phố cam kết sẽ hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vào quý II/2025.

Đến đầu tháng 12/2025, UBND phường Ô Chợ Dừa đã hoàn thành việc ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 591/591 hộ.

Tại phường Giảng Võ, đã có 477 trường hợp bàn giao mặt bằng, còn lại 318 hộ chưa bàn giao.