Quảng Ninh triển khai các quyết định về công tác cán bộ

TPO - Sáng 17/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công bà Đỗ Thị Ninh Hường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao các quyết định cho các ông, bà: Đỗ Thị Ninh Hường, Nguyễn Ngọc Sơn, Vũ Duy Văn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định ông Nguyễn Ngọc Sơn tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực IV Hạ Long.

Cùng với đó, ông Vũ Duy Văn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực II Bình Liêu.

Trao các quyết định và phát biểu chỉ đạo, bà Trịnh Thị Minh Thanh chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh đây là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, đã kinh qua nhiều vị trí và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ được điều động sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương giữ vững đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.