Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 17/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công bà Đỗ Thị Ninh Hường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

3ca84eb.jpg
Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao các quyết định cho các ông, bà: Đỗ Thị Ninh Hường, Nguyễn Ngọc Sơn, Vũ Duy Văn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định ông Nguyễn Ngọc Sơn tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực IV Hạ Long.

Cùng với đó, ông Vũ Duy Văn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực II Bình Liêu.

Trao các quyết định và phát biểu chỉ đạo, bà Trịnh Thị Minh Thanh chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh đây là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, đã kinh qua nhiều vị trí và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ được điều động sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương giữ vững đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #cán bộ #điều động #phân công #chính quyền #bà Trịnh Thị Minh Thanh #bổ nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục