Quảng Ninh có nữ Giám đốc Sở Tư pháp

TPO - Bà Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 2/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Tư pháp.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Huệ.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Lê Văn Ánh nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Huệ là cán bộ có nền tảng chuyên môn vững vàng, được rèn luyện và trưởng thành qua nhiều môi trường, vị trí công tác. Ông tin tưởng trên cương vị mới, bà Huệ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu sâu sát thực tiễn ngành, kịp thời tham mưu UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp hiệu quả, phù hợp định hướng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Huệ, tân Giám đốc Sở Tư pháp bày tỏ sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy năng lực, kinh nghiệm, chủ động học tập, nghiên cứu, phấn đấu xây dựng tập thể Sở Tư pháp đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi các lĩnh vực công tác tư pháp.