Quảng Ninh phát triển kỹ thuật y học hạt nhân

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo Bệnh viện Bãi Cháy để lắp đặt hệ thống Cyclotron và PET/CT (kỹ thuật y học hạt nhân) với tổng vốn dự kiến 427 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo Bệnh viện Bãi Cháy để đầu tư hệ thống Cyclotron, PET/CT”. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm nâng cấp năng lực chẩn đoán, điều trị ung thư và phát triển kỹ thuật y học hạt nhân tại địa phương.

Các bác sỹ bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật cho bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp thể nhú xâm lấn rộng, di căn hạch cổ.

Theo đó, mục tiêu của dự án là cải tạo một phần Bệnh viện Bãi Cháy, đầu tư và lắp đặt đồng bộ hệ thống Cyclotron, PET/CT, phù hợp các quy hoạch phát triển y tế và quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050. Việc bổ sung tổ hợp kỹ thuật cao này được kỳ vọng giúp bệnh viện từng bước làm chủ các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thu hút nhân lực y tế chất lượng cao, nâng chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Quảng Ninh và vùng lân cận.

Dự án cũng đặt mục tiêu triển khai ứng dụng PET/CT trong chẩn đoán, điều trị ung thư, đồng thời sản xuất các đồng vị phóng xạ phát positron có thời gian bán rã ngắn, đặc biệt là F-18 dùng trong chụp PET với dược chất FDG. Khi đi vào vận hành, bệnh viện có thể chủ động nguồn đồng vị, góp phần phát triển chuyên ngành y học hạt nhân của tỉnh.

Về quy mô đầu tư, tỉnh chấp thuận xây dựng công trình gồm một tầng hầm và một tầng nổi để lắp đặt, vận hành hệ thống Cyclotron và PET/CT, diện tích khoảng 425m². Cùng với đó là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài nhà, hoàn thiện đấu nối theo yêu cầu kỹ thuật như kết cấu bê tông cốt thép, sàn, đường nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, cây xanh… Dự án cũng bao gồm phá dỡ các công trình hiện trạng trong khu vực thi công và mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dụng, nội thất đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 427 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh. Địa điểm triển khai tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện trong hai năm 2025–2026; năm 2025 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2026 xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa công trình vào khai thác sử dụng.