Bệnh nhân 7 tuổi mắc ung thư xương giữ được đôi chân nhờ công nghệ in 3D cá thể hóa

Đứng trước lời khuyên muốn cứu con, phải cắt cụt chân, chị Hiền đã lựa chọn con đường khó khăn hơn: kiên quyết tìm bằng được cơ hội giữ lại đôi chân cho con. Chính niềm tin ấy đã đưa chị đến Vinmec, nơi y khoa chính xác và công nghệ in 3D cá thể hóa mở ra hy vọng mới.

“Tôi không thể để con lớn lên mà thiếu đi một phần cơ thể”

Biến cố ập đến vào đầu năm 2025, khi bé Nguyễn Văn Minh (7 tuổi, Thái Nguyên) vốn hiếu động, khỏe mạnh bỗng xuất hiện những cơn đau mỏi chân bất thường. Chỉ ít lâu sau, những cơn đau ấy trở thành dấu hiệu của một trong những bệnh lý ác tính đáng sợ nhất ở trẻ em: ung thư xương.

“Con chỉ kêu mỏi chân, đau về đêm. Tôi nghĩ chắc do con chạy nhảy nhiều, mọi người còn bảo thiếu canxi nên tôi cũng chủ quan”, chị Vũ Thị Hiền, mẹ của Minh, nhớ lại.

Thế nhưng, đến kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, chị phát hiện đùi Minh sưng to bất thường. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm chuyên sâu, gia đình bàng hoàng nhận tin: ung thư xương giai đoạn IIB, khối u đã lan rộng toàn bộ xương đùi.

Nỗi đau càng nhân lên khi hầu hết các bệnh viện đều đưa ra giải pháp duy nhất để cứu sống Minh là cắt bỏ chân. Nhưng bản năng làm mẹ khiến chị Hiền không thể chấp nhận điều đó: “Tuổi thơ của con sẽ thế nào nếu mất đi đôi chân? Tôi phải tìm mọi cách.”

Chị đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, lòng tràn đầy lo lắng nhưng quyết tâm không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giữ lại đôi chân cho con.

Và rồi, trong lúc tưởng chừng không còn tia hy vọng nào, chị Hiền tình cờ nghe kể về những ca bảo tồn chi thành công cho các bệnh nhân ung thư xương bằng công nghệ in 3D cá thể hóa tại Vinmec. Không chần chừ, ngay buổi trưa hôm đó, hai mẹ con xuống Hà Nội, đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Sau khi khám và hội chẩn tại Hội đồng U xương đa chuyên khoa (MTB Sarcoma) do GS.TS.BS Trần Trung Dũng – Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chủ trì, các bác sĩ thông báo tin khiến chị Hiền như sống lại: tình trạng của Minh vẫn có thể giữ được đôi chân. Tuy nhiên, cậu bé sẽ phải thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa – một kỹ thuật tiên tiến chỉ có ở Vinmec, giúp Minh vừa loại bỏ khối u triệt để, vừa bảo tồn chức năng vận động.

Ca phẫu thuật đặc biệt và hành trình tập đi lần thứ hai

9 giờ sáng 15/10/2025, Minh được đưa vào phòng mổ tại Vinmec. Không khí căng thẳng nhưng tất cả đều hiểu, đây không chỉ là một ca đại phẫu phức tạp, mà còn là bước ngoặt quyết định tương lai của một đứa trẻ.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ. Các bác sĩ vừa phải xử lý khối u xâm lấn, vừa bảo tồn tối đa phần mô lành, đồng thời tái tạo chính xác cấu trúc xương đùi để đảm bảo bé có thể đi lại bình thường sau này. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ nỗ lực thất bại.

Sau bốn tiếng, ca phẫu thuật kết thúc thành công trong sự vỡ òa của cả ekip.

“Khi bác sĩ nói ‘chúng tôi đã giữ được chân cho con’, tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi khóc vì nhẹ nhõm, vì hy vọng đã trở thành hiện thực”, chị Hiền chia sẻ.

Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ là một nửa chặng đường. Minh vẫn cần tập phục hồi chức năng, kiểm soát đau và điều chỉnh vận động.

“Với ca bé Minh, thách thức lớn nhất lại không nằm ở công nghệ bởi Vinmec đã làm chủ kỹ thuật mà ở chính quá trình phối hợp hồi phục của bệnh nhi. Cháu mới 7 tuổi, trước đó đã trải qua 2–3 tháng hóa trị rất mệt mỏi, rồi lại phải đối mặt với một ca phẫu thuật cực lớn. Để có thể đi lại sau này, bé phải bắt đầu phục hồi chức năng ngay từ 1–2 ngày sau mổ, trong khi trẻ nhỏ chỉ cần hơi đau một chút là không chịu hợp tác nữa”, BSCKII Nguyễn Trần Quang Sáng, Trưởng khoa Phẫu thuật u xương và phần mềm, Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Times City, cho biết.

Tại Vinmec, các chuyên gia vật lý trị liệu, phục hồi chức năng đồng hành cùng bệnh nhi từng ngày. Những bước đi đầu tiên sau mổ cực kỳ khó khăn, đau đớn, đôi lúc bé bật khóc vì sợ. Nhưng mỗi khi bé yếu đi, luôn có bàn tay của bác sĩ, điều dưỡng nhẹ nhàng đỡ lấy, động viên.

“Với người bình thường tập phục hồi đã khó, với một bé 7 tuổi sau đại phẫu còn vất vả hơn. Nhưng nhờ được kiểm soát giảm đau tốt và sự động viên thường xuyên từ đội ngũ y bác sĩ cùng bố mẹ, sau 5 ngày Minh đã phục hồi rất tốt”, BSCKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học thể thao, Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Times City, chia sẻ.

Sự tiến bộ của Minh khiến cả đội ngũ y bác sĩ Vinmec bất ngờ. Từ chỗ phải bế, phải dìu, Minh bắt đầu tự đứng, rồi tự bước những bước nhỏ đầu tiên. Mỗi bước đi như một lời khẳng định: lựa chọn của người mẹ là đúng đắn, và những nỗ lực y khoa đã được đền đáp.

Có những đứa trẻ phải học đi 2 lần trong đời, lần đầu để lớn lên, lần sau để chiến thắng số phận. Minh đang bước vào hành trình ấy – hành trình mà em vẫn giữ được đôi chân, giữ được quyền chạy nhảy, và giữ được tuổi thơ của mình.

Tính đến nay, Minh là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam được thay toàn bộ xương đùi bằng công nghệ in 3D cá thể hóa, nối tiếp kỳ tích Vinmec từng thực hiện với bé Minh Đức (8 tuổi) vào tháng 5/2025. Việc Vinmec làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thay xương bằng công nghệ in 3D cá thể hóa đang thắp thêm hy vọng sống trọn vẹn cho nhiều bệnh nhân ung thư xương trên hành trình chống lại căn bệnh nghiệt ngã này.