Cử tri Quảng Ninh đề xuất vịnh Hạ Long, Yên Tử cần có 'hành lang đặc thù'

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 17/12/2025, nhiều cử tri Quảng Ninh kiến nghị Quốc hội sớm nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy tương xứng giá trị của hai di sản thế giới vịnh Hạ Long và Yên Tử, tạo nền tảng pháp lý, nguồn lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản trở thành động lực tăng trưởng bền vững.

Sáng 17/12/2025, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các cơ quan của tỉnh và đông đảo cử tri.

Thông tin tới cử tri về bức tranh vĩ mô năm 2025, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong bối cảnh nhiều biến động phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, Quảng Ninh đã tiếp tục khẳng định vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Bắc, với GRDP ước tăng 11,89%; an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, ông Vũ Hồng Thanh nêu, đây là kỳ họp có khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo khung khổ pháp lý cho giai đoạn phát triển mới.

Ông cũng thông tin một số quyết sách về y tế, an sinh được Quốc hội thông qua, trong đó có chủ trương triển khai khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân từ năm 2026 và lộ trình miễn viện phí toàn dân từ năm 2030; đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 về văn hóa, y tế và xây dựng nông thôn mới.

Điểm nhấn của phần thảo luận đến từ kiến nghị về di sản. Cử tri Đỗ Thị Xuyến (phường Yên Tử) cho rằng Quảng Ninh hiện có hai di sản thế giới là vịnh Hạ Long và khu di tích Yên Tử, song để các di sản phát huy “xứng tầm giá trị” cần một “hành lang đặc thù” đủ mạnh, đồng bộ và ổn định.

Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành cơ chế, chính sách riêng về đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách, thuế, ưu đãi vốn vay, thuê đất… nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa, từng bước đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản trở thành động lực tăng trưởng bền vững của địa phương và vùng.

Bên cạnh nội dung di sản, cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Cử tri Nguyễn Thị Thủy (phường Hồng Gai) cùng một số cử tri nêu bất cập chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kiến nghị sớm nghiên cứu cơ chế tiền lương phù hợp với quy mô, tính chất công việc mới.

Cử tri Nguyễn Xuân Quý (phường Quang Hanh) phản ánh tình trạng thực phẩm kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, đề nghị tăng cường quản lý, xử lý nghiêm và siết quy định để bảo vệ sức khỏe người dân.

Về môi trường, cử tri Nguyễn Thị Toan (phường Móng Cái 2) cho rằng pháp luật đã tương đối đầy đủ nhưng việc thực thi, xử lý các vi phạm phổ biến như xả rác, không phân loại rác, ô nhiễm tiếng ồn, nước thải sinh hoạt… chưa thật nghiêm, cần tăng kiểm tra, giám sát để tạo chuyển biến rõ rệt.

Kết luận hội nghị, ông Quản Minh Cường khẳng định các kiến nghị của cử tri là xác đáng. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và chuyển các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết.

Về mục tiêu phát triển, lãnh đạo tỉnh cho biết Quảng Ninh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 với quyết tâm cao, phấn đấu GRDP tăng trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 74.000 tỷ đồng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch cơ cấu theo hướng chất lượng, lấy khoa học – công nghệ và chuyển đổi số làm động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.