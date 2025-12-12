Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bảo tàng Quảng Ninh cán mốc đón 1 triệu lượt khách trong năm 2025

Hoàng Dương
TPO - Sáng 12/12, Bảo tàng Quảng Ninh chính thức cán mốc đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025, đánh dấu bước tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ các năm trước.

tp-091541.jpg
Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh trực tiếp tặng hoa chúc mừng và gửi lời cảm ơn tới vị khách đặc biệt.

Vị khách thứ 1 triệu của Bảo tàng Quảng Ninh năm nay là ông Lionel Klotz, 67 tuổi, quốc tịch Canada, hiện là giáo viên sinh sống tại thành phố Toronto. Đây là lần đầu tiên ông Lionel Klotz đến tham quan Quảng Ninh. Việc trở thành vị khách thứ 1 triệu đã mang lại cho ông những cảm xúc đặc biệt trong hành trình khám phá vùng đất di sản.

Chia sẻ tại buổi đón tiếp, ông Lionel Klotz cho biết ông cảm thấy bất ngờ và vinh dự khi nhận được hoa và quà lưu niệm từ đại diện ngành du lịch tỉnh. “Bảo tàng thực sự rất ấn tượng. Tôi đặc biệt thích cách trưng bày kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giúp du khách dễ dàng tiếp cận lịch sử và văn hóa Quảng Ninh. Không gian ở đây thân thiện, giàu tính giáo dục và tạo nhiều cảm hứng khám phá”, ông Lionel Klotz nói. Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ quay trở lại Quảng Ninh cùng gia đình để tiếp tục tham quan vịnh Hạ Long và các điểm đến văn hóa đặc sắc khác của địa phương.

Tại sự kiện, ông Đỗ Quyết Tiến, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, đã trực tiếp tặng hoa chúc mừng và gửi lời cảm ơn tới vị khách đặc biệt, đồng thời khẳng định cột mốc 1 triệu lượt khách là kết quả của quá trình đổi mới không gian trưng bày, nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng trong thời gian qua.

tp-092842.jpg

Bảo tàng Quảng Ninh có diện tích khoảng 15.000m², gồm hai khối nhà chính cùng khuôn viên sân vườn rộng rãi, thoáng đãng. Không gian trưng bày của bảo tàng hiện lưu giữ và giới thiệu khoảng 6.000 tư liệu, hình ảnh và hiện vật gốc tiêu biểu, có giá trị lịch sử và hàm lượng khoa học cao, phản ánh toàn diện về lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng của vùng đất Quảng Ninh.

Việc cán mốc đón 1 triệu lượt khách trong năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn của tỉnh, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, qua đó góp phần tạo động lực để ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.

Hoàng Dương
