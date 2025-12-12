Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vật dụng 'bất ly thân' khi đi du lịch

Hồng Nhung

TPO - Du lịch quốc tế dự kiến phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026, khiến việc chuẩn bị hành lý chu đáo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để tránh tình trạng lo lắng, quên đồ hoặc mang quá nhiều thứ không cần thiết, danh sách kiểm tra hành lý được xem như bước chuẩn bị không thể thiếu trước mỗi chuyến đi.

Giấy tờ tùy thân là yếu tố quan trọng nhất. Du khách cần kiểm tra hạn hộ chiếu, chuẩn bị visa nếu cần và mang theo cả bản sao giấy tờ ở dạng giấy lẫn điện tử. Lưu trữ trên nền tảng đám mây hoặc gửi cho người thân giúp xử lý nhanh khi phát sinh sự cố. Bảo hiểm du lịch cùng danh sách liên hệ khẩn cấp cũng giúp chuyến đi an toàn và chủ động hơn.

Một thứ quan trọng khác là tiền mặt. Dù thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, vẫn có nhiều dịch vụ như xe bus địa phương, quán ăn nhỏ hay tiền tip chỉ chấp nhận tiền mặt. Mang theo một khoản vừa đủ giúp du khách chủ động hơn và tránh rủi ro khi thẻ gặp trục trặc. Tuy nhiên, tiền mặt nên được chia nhỏ và cất ở nhiều vị trí khác nhau để đảm bảo an toàn.

emily-sierra-2025-eagle-creek-tarmac-denver-b8c90bf5-51ff-4a92-97d8-4224c3c9e849.jpg
Du lịch quốc tế dự kiến phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026, khiến việc chuẩn bị hành lý chu đáo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu. Một túi thuốc nhỏ gồm thuốc cảm, thuốc dị ứng, miếng dán lạnh, thuốc đau đầu và băng cá nhân sẽ giúp xử lý nhanh các tình huống bất ngờ.

Về trang phục, ưu tiên sự tiện dụng và khả năng thích nghi với thời tiết. Áo mưa và ô nhỏ gọn luôn hữu ích tại các thành phố có lượng mưa lớn.

Thiết bị điện tử ngày càng là vật dụng thiết yếu. Bộ chuyển đổi ổ cắm đa năng, tai nghe chống ồn và pin sạc dự phòng dung lượng lớn giúp duy trì liên lạc, làm việc và tra cứu thông tin suốt hành trình. Với các chuyến đi ngoài trời, pin sạc từ tính nhỏ gọn mang lại sự tiện lợi, không bị vướng dây cáp.

Các vật dụng chăm sóc cá nhân như kem chống nắng, nước rửa tay, khăn lau và bộ sơ cứu nhỏ giúp du khách duy trì sự thoải mái và an toàn. Với các chuyến bay, tuân thủ giới hạn chất lỏng 100 ml giúp quá trình kiểm tra an ninh nhanh và gọn hơn.

Chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu giúp hành trình nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn. Khi hành lý được sắp xếp hợp lý, du khách có thể tận hưởng cảnh đẹp và trải nghiệm văn hóa mà không bị gián đoạn bởi những thiếu sót nhỏ nhặt.

Hồng Nhung
