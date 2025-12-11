Điểm dừng nghỉ Hoa hồi- điểm hẹn du lịch, văn hóa ở xứ Lạng

Nằm trên Quốc lộ 1A tuyến Lạng Sơn- Hà Nội thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, lâu nay Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi đã trở thành điểm đến, thu hút đông du khách trong nước và quốc tế đến thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp cùng các đặc sản vùng miền, riêng có cùng làn điệu dân ca Then, Si, Lượn của người xứ Lạng.

Điểm hẹn văn hóa

Đều đặn mỗi chiều chủ nhật hằng tuần, tại Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi, cạnh quốc lộ 1A thuộc xã Nhân Lý lại vang lên những tiếng hát Then, đàn tính, hay những điệu hát Sli đằm thắm từ thành viên các câu lạc bộ (CLB) dân ca trên địa bàn tỉnh. Những tiết mục văn nghệ ấy đã tạo ấn tượng cho rất nhiều du khách khi tới đây. Mỗi tuần, lại có một CLB đàn tính, hát Then đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tới biểu diễn mang lại âm điệu, bản sắc riêng biệt, hấp dẫn…

Hoa Hồi là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Duy Chiến

Bà Phạm Thị Giang, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn cho biết: Điểm dừng nghỉ Hoa hồi, thuộc Công Ty TNHH chế biến và sản xuất Nông Lâm sản Lạng Sơn có tổng diện tích rộng khoảng 10.000 mét vuông. Đây không chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi, mà còn là nơi thăm quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm đặc sản vùng miền trên khắp mọi miền đất nước.

“Thành lập năm 2022, Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi không chỉ kinh doanh các sản phẩm Hồi, Quế phục vụ khách du lịch, mà còn quan tâm, chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống phục vụ du khách đến giao lưu, mua bán và thưởng lãm các sản phẩm văn hóa của địa phương. Hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống tại Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi được tổ chức thường xuyên vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Công ty mời các Câu lạc bộ văn nghệ truyền thống đến biểu diễn phục vụ miễn phí cho du khách thập phương. Hoạt động này đã trở thành một nét riêng có của Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi. Đây là điểm hẹn văn hóa lý tưởng trên hành trình khám phá, trải nghiệm của du khách thập phương khi đến với mảnh đất biên cương. Điểm du lịch văn hóa này đã góp phần lan tỏa bản sắc vùng Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn”, bà Giang chia sẻ.

Biểu diễn dân ca vào các buổi chiều chủ nhật tại Hoa Hồi. Ảnh: Duy Chiến

Gặp chúng tôi trong dòng người hoan hỷ đến chiêm ngưỡng, thưởng thức các làn điệu dân ca ở Hoa Hồi, ông Nguyễn Văn Dũng, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ: “Lần đầu tiên tôi được chứng kiến, trải nghiệm các tiết mục dân ca đặc sắc của Xứ Lạng giữa một không gian rộng và rất đẹp. Các làn điệu rất hay, thêm nữa, tôi cũng được nếm nhiều đặc sản ngon và hợp khẩu vị. Nhất định, tôi sẽ trở lại và mời bạn bè tới đây trải nghiệm nhiều lần nữa”.

Tại chương trình, du khách đã được thưởng thức nhiều tết mục hát Then, múa Chầu do các nghệ nhân địa phương biểu diễn. Chương trình văn nghệ đã truyền tải đến du khách nhiều nét văn hóa đặc sắc về con người xứ Lạng vùng biên viễn phía Bắc của Tổ quốc. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày cuối năm, du khách đã hòa mình cùng vui múa hát với các nghệ nhân đang biểu diễn tại Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi.

Khách quốc tế đến Hoa Hồi để trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực vùng miền xứ Lạng. Ảnh: Duy Chiến

Xứ sở hoa hồi

Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn hiện đang hoạt động tại địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, và đã có khoảng 16 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông sản, đặc sản Lạng Sơn như hoa Hồi và gia vị khô, tinh dầu Hồi - Quế, nước lau nhà/rửa chén Hồi – Quế hữu cơ cùng các đặc sản địa phương như Khẩu Sli, bánh khảo, bánh ngải, … được người tiêu dùng và khách du lịch trong nước và nước ngoài đến với Lạng Sơn yêu thích đón nhận và tin tưởng sử dụng. Các sản phẩm đều có quy trình sản xuất khép kín và đầy đủ chứng nhận để đảm bảo chất lượng tốt nhất (như: ISO 22000:2018, Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đạo Hồi HALAL, Tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản J.A.S), đáp ứng điều kiện để phân phối vào thị trường quốc tế.

Hoa hồi và các sản phẩm từ Hoa Hồi luôn thu hút du khách. Ảnh: Duy Chiến

Bà Phạm Thị Giang, Giám đốc công ty chia sẻ: Xây dựng Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi là nơi trưng bày sản phẩm nông sản, đặc sản của công ty sản xuất và các sản phẩm OCOP của tỉnh Lạng Sơn; triển khai mô hình rừng Hồi, rừng Quế mẫu; giới thiệu mô hình, quy trình chế biến để gia tăng trải nghiệm của khách hàng là những thế mạnh của đơn vị. Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi Lạng Sơn hiện đang đón tiếp trung bình khoảng 5000 lượt khách dừng chân tham quan mỗi ngày.

Với các lĩnh vực hoạt động tiêu biểu như trên, hiện nay, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn đang tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động tại địa phương, liên doanh liên kết với hơn 60 hộ dân huyện Chi Lăng và Văn Quan để quản lý, khai thác 340ha rừng Hồi theo mô hình hữu cơ đạt chuẩn quốc tế; tập huấn cho các hộ dân thực hiện theo đúng quy trình, ký cam kết với chính quyền các huyện để đảm bảo tiêu thụ toàn bộ sản lượng thu hoạch cho các hộ dân với giá trị cao. Nhờ đó, Công ty Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung tại địa phương.