Áp dụng nhận diện sinh trắc học từ 'A đến Z' tại sân bay Vinh

TPO - Cảng hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19/12 với loạt công nghệ mới, trong đó nổi bật là hệ thống nhận diện sinh trắc học được áp dụng từ khâu check-in đến an ninh. Việc triển khai công nghệ này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao độ chính xác và tăng trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho hành khách.
Hành khách tham gia được trải nghiệm hệ thống nhận diện sinh trắc học từ cổng check-in đến cửa an ninh, giúp tối ưu tốc độ xử lý thủ tục và nâng cao độ chính xác.
Việc mở cửa trở lại sẽ phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm. Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi/ngày giữa Vinh - Hà Nội và Vinh - TPHCM. VietJet Air cũng mở lại đường bay TPHCM - Vinh với tần suất 5 - 6 chuyến khứ hồi/ngày.
Theo ACV, đơn vị cũng đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án nâng cấp sân bay với mục tiêu về đích đúng ngày 19/12.
Sân bay Vinh tạm dừng hoạt động từ 1/7 để nâng cấp đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và cải tạo nhà ga. Dự án tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do ACV làm chủ đầu tư, thời gian thi công 180 ngày. Các hạng mục chính gồm sửa chữa đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và nâng cấp nhà ga hành khách.