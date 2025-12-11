Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Áp dụng nhận diện sinh trắc học từ 'A đến Z' tại sân bay Vinh

Thu Hiền

TPO - Cảng hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19/12 với loạt công nghệ mới, trong đó nổi bật là hệ thống nhận diện sinh trắc học được áp dụng từ khâu check-in đến an ninh. Việc triển khai công nghệ này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao độ chính xác và tăng trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho hành khách.

tp-13-2.jpg
Ngày 11/12, Cảng hàng không quốc tế Vinh﻿ (Nghệ An) tổ chức chuyến bay thực nghiệm VJ1225 để đánh giá toàn bộ dây chuyền khai thác sau giai đoạn nâng cấp.
tp-14.jpg
tp-5.jpg
Hành khách tham gia được trải nghiệm hệ thống nhận diện sinh trắc học từ cổng check-in đến cửa an ninh, giúp tối ưu tốc độ xử lý thủ tục và nâng cao độ chính xác.
tp-6.jpg
Nhiều thiết bị hiện đại được vận hành trong thử nghiệm, gồm máy soi bốn đầu phát hai chiều giúp xử lý hành lý nhanh hơn và body scanner﻿ mang lại quá trình kiểm tra an ninh thuận tiện, thân thiện.
tp-4.jpg
Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đánh giá chuyến bay thực nghiệm diễn ra an toàn, trơn tru, thể hiện sự sẵn sàng của sân bay cho ngày khai thác trở lại.
tp-11.jpg
tp-9.jpg
Việc mở cửa trở lại sẽ phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm. Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi/ngày giữa Vinh - Hà Nội và Vinh - TPHCM. VietJet Air cũng mở lại đường bay TPHCM - Vinh với tần suất 5 - 6 chuyến khứ hồi/ngày.
tp-12.jpg
tp-2.jpg
tp-1.jpg
Theo ACV, đơn vị cũng đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án nâng cấp sân bay với mục tiêu về đích đúng ngày 19/12.
tp-13.jpg
Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu với tổng mức đầu tư 623,36 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành.

Sân bay Vinh tạm dừng hoạt động từ 1/7 để nâng cấp đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và cải tạo nhà ga. Dự án tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do ACV làm chủ đầu tư, thời gian thi công 180 ngày. Các hạng mục chính gồm sửa chữa đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và nâng cấp nhà ga hành khách.

