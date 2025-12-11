Áp dụng nhận diện sinh trắc học từ 'A đến Z' tại sân bay Vinh

TPO - Cảng hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19/12 với loạt công nghệ mới, trong đó nổi bật là hệ thống nhận diện sinh trắc học được áp dụng từ khâu check-in đến an ninh. Việc triển khai công nghệ này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao độ chính xác và tăng trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho hành khách.