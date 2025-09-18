Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

'Siêu robot chữa cháy' diễn tập sự cố hỏa hoạn ở sân bay Vinh

Thu Hiền

TPO - Cảnh sát dùng robot chữa cháy có thể phun nước xa 80m diễn tập xử lý sự cố hỏa hoạn tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An.

Video: Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Cảng Hàng không quốc tế Vinh.
tp-12.jpg
Ngày 18/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh﻿. Đây là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và tỉnh Nghệ An, có vai trò thúc đẩy kinh tế, du lịch và kết nối quốc tế, với đặc thù hoạt động liên tục, nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và lượng người, hàng hóa tập trung cao, nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu. Hiện, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang được nâng cấp, mở rộng.
tp-8.jpg
tp-13.jpg
Tình huống giả định, vào khoảng 8h15 ngày x tháng y năm 2025, tại khu vực băng chuyền tải về tầng 1, Nhà ga Quốc nội Cảng hàng không quốc tế Vinh xảy ra vụ cháy. Thời điểm này trong nhà ga có khoảng 600 hành khách và nhân viên đang làm việc. Phát hiện có cháy, nhân viên Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Cảng hàng không đã nhanh chóng đánh kẻng báo động, triển khai ngay công tác chữa cháy ban đầu.
tp-24.jpg
Lực lượng tại chỗ di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.
tp-3.jpg
tp-18.jpg
tp-9.jpg
tp-19.jpg
Đám cháy diễn biến phức tạp, tốc độ lan truyền nhanh, khói khí độc bao phủ diện rộng tầng 1 và hướng lên tầng 2. Có khoảng 10 nạn nhân do hoảng loạn đã xô đẩy, ngã xuống dẫn đến bị chấn thương, ngất không tự thoát ra ngoài. Nhiều người bị mắc kẹt tại các tầng, ngoài ban công và trong cabin xe chờ ứng cứu.
tp-21.jpg
tp-17.jpg
Quá trình di chuyển xe tải thùng để vận chuyển tài sản, do hoảng loạn, mất lái nên tài xế đã đâm thẳng vào trụ bê tông tầng 1 nhà ga. Lực va chạm mạnh đã làm phần đầu xe biến dạng, phần cửa xe bên ghế phụ bị kẹt khóa không thể mở, bình chứa xăng rò rỉ. Lái xe và phụ xe bị bất tỉnh, kẹt lại trong cabin.
Sau 10 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Cảng hàng không đã hướng dẫn được hơn 500 người thoát ra khỏi nhà ga an toàn, cứu được 6 người tại các tầng và 1 phụ xe mắc kẹt trong cabin. Tuy nhiên, tình hình đám cháy vẫn diễn biến phức tạp và phát triển nhanh, lượng khói, khí độc nhiều khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
tp-14.jpg
Tại trung tâm thông tin chỉ huy 114, sau khi nhận được tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 và số 2 khẩn trương có mặt tại hiện trường. Triển khai nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại như: xe thang 32 và 52m, xe robot chữa cháy, xe chữa cháy công nghệ mới, xe cứu nạn cứu hộ và 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức ứng cứu.
tp-2.jpg
Tại khu vực cabin xe gặp tai nạn, cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, tiếp cận nạn nhân, xác định tình trạng nạn nhân, trấn an tinh thần nạn nhân, cố định nạn nhân. Sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực để cắt cửa ô tô kịp thời cứu người bị nạn ra ngoài an toàn.
tp-6.jpg
Các lực lượng đồng thời triển khai tổng lực các mũi tấn công phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sử dụng xe thang, xe chữa cháy công nghệ mới, robot chữa cháy và xe trạm bơm công suất lớn tạo nên thế trận liên hoàn dập tắt hoàn toàn đám cháy. Trong ảnh, robot chữa cháy với động cơ tuabin công suất 25kW, tốc độ phun 4.700 lít nước/phút, có thể phun xa 80m, giúp nhanh chóng dập tắt đám cháy.
tp-7.jpg
Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ từ khi đám cháy xảy ra, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự kết hợp hiệu quả của các loại phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng đã làm tốt công tác hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Thu Hiền
