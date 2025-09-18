'Siêu robot chữa cháy' diễn tập sự cố hỏa hoạn ở sân bay Vinh

TPO - Cảnh sát dùng robot chữa cháy có thể phun nước xa 80m diễn tập xử lý sự cố hỏa hoạn tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An.