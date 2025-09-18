'Siêu robot chữa cháy' diễn tập sự cố hỏa hoạn ở sân bay Vinh

Sau 10 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Cảng hàng không đã hướng dẫn được hơn 500 người thoát ra khỏi nhà ga an toàn, cứu được 6 người tại các tầng và 1 phụ xe mắc kẹt trong cabin. Tuy nhiên, tình hình đám cháy vẫn diễn biến phức tạp và phát triển nhanh, lượng khói, khí độc nhiều khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
