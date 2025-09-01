Khoanh vùng nguy hiểm, sửa chữa ngay các hư hỏng tại cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

TPO - Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện các biện pháp cần thiết, như, hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng...

Liên quan đến vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, ngày 31/8, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có công văn gửi Sở Xây dựng Hà Nội, yêu cầu khắc phục hậu quả và đánh giá ảnh hưởng kết cấu và bảo đảm an toàn công trình.

Theo đó, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội kiểm định chất lượng công trình; thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành công trình.

Cục Giám định nhà nước cũng yêu cầu lập, điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua khu vực này. Đồng thời báo cáo các công việc đã triển khai, kết quả kiểm tra hiện trạng, dự kiến các công việc phải triển khai tiếp theo để bảo đảm an toàn công trình.

Hiện trường vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 30/8, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà).

Theo báo cáo của UBND phường Hồng Hà, diện tích đám cháy khoảng 300m2, ước tính có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, không có ô tô hư hại.

UBND phường Hồng Hà cho biết, cơ sở xảy ra cháy là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ.

Sau khi xảy ra vụ cháy bãi để xe dưới gầm cầu, cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng cầu Vĩnh Tuy. Cạnh đó, cơ quan công an cũng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, ngoài bãi xe vừa bị cháy, trên địa bàn Hà Nội hiện có một số bãi xe dưới gầm cầu, như: bãi trông xe ở vị trí từ trụ cầu T14 - T1, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung (thuộc phường Vĩnh Hưng); Bãi trông xe dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng và bãi xe gầm cầu Chương Dương.