Hơn 1.000 người được hướng dẫn thoát nạn trong diễn tập chữa cháy tại ngân hàng lớn ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo kịch bản, vụ cháy bùng phát từ xe máy ở tầng hầm B2, nhanh chóng lan sang nhiều phương tiện khác, tạo khói khí độc bao trùm tòa nhà. Tại tầng 7, nơi đang diễn ra hội nghị đông người, hàng trăm người hoảng loạn thoát thân, nhiều nạn nhân bị ngạt khói và mắc kẹt cần giải cứu khẩn cấp.

Ngày 17/9, công an TPHCM phối hợp nhiều lực lượng tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố tại tòa nhà Vietcombank Tower, với sự tham gia của hơn 1.500 người.

Theo kịch bản, vụ cháy bùng phát từ xe máy ở tầng hầm B2, nhanh chóng lan sang nhiều phương tiện khác, tạo khói khí độc bao trùm tòa nhà. Tại tầng 7, nơi đang diễn ra hội nghị đông người, hàng trăm người hoảng loạn thoát thân, nhiều nạn nhân bị ngạt khói và mắc kẹt cần giải cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận tin, lực lượng PCCC và CNCH huy động xe nước, xe thang, robot chữa cháy cùng nhiều đơn vị điện lực, cấp nước, giao thông… phối hợp xử lý. Sau hơn một giờ, khoảng 1.000 người được hướng dẫn thoát nạn an toàn, hơn 60 nạn nhân ngạt khói được cấp cứu và chuyển viện.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống cháy nổ phức tạp tại nhà cao tầng, đồng thời rèn luyện kỹ năng thoát hiểm và ý thức phòng cháy cho người dân.

z7020731532240-0866fdea5c934d0d674cde8d79b89183.jpg
Tòa nhà nơi diễn tập.
z7020731522599-22722bed7ae709d6f43e2c11667514e4.jpg
Hàng chục xe cứu hỏa được huy động.
z7020731516224-0a8abd201f3362cc8c6e3fdc55b51501.jpg
Phương án "người nhện" tiếp cận hiện trường.
z7020731553418-c9adf521aeb39d59b7591fa5cb1f89cd.jpg
z7020731526962-e954199400c3ab9f20c0225ab52d97a3.jpg
Lực lượng PCCC và CNCH đưa người bị nạn ra ngoài.
z7020731548725-8c2d0494432613fc47fd2061242b05be.jpg
Nhân viên ngân hàng được sơ tán khẩn cấp.
z7020731558093-a7fe10bc6386cd6686182f1f1c53b1dc.jpg
Nhiều thiết bị hiện đại trong PCCC&CNCH được đưa vào sự dụng.
Nguyễn Dũng
