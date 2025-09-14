Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

CSGT xử lý hàng loạt xe khách vi phạm tại TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi chủ yếu, như không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không đúng quy định (bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m); giao xe cho tài xế chạy sai hành trình; sử dụng phù hiệu hết hạn,…

Ngày 14/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp xe khách vi phạm trên địa bàn.

Các lỗi chủ yếu gồm không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không đúng quy định (bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m); giao xe cho tài xế chạy sai hành trình; sử dụng phù hiệu hết hạn,…

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra các phương tiện giao thông ngày 14/9.

Khoảng 14h55 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách dừng trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức cũ) có dấu hiệu vi phạm. Làm việc với tài xế 48 tuổi, CSGT lập biên bản hai lỗi: Dừng xe sai quy định và không dùng thẻ nhận dạng lái xe.
Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt từ 1,6 - 2,8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cũng trên đường Đỗ Mười, CSGT kiểm tra một xe khách khác do tài xế 47 tuổi điều khiển và ghi nhận lỗi không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Trường hợp này bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian qua, nhiều tuyến đường như Đỗ Mười, Quốc lộ 13,… thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách chạy sai quy định, dừng đỗ và đón trả khách bát nháo, gây bức xúc trong dư luận.

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Nguyễn Dũng
