Giáo dục

Google News

CSGT TPHCM vào trường 'hỏi kiến thức luật' của học sinh

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/9 - ngày đầu học sinh đến trường học tập trong năm học mới, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn tuyên truyền các kiến thức pháp luật về giao thông đến hàng chục nghìn học sinh.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT không chỉ phổ biến đến các em những quy định cơ bản về Luật Giao thông đường bộ mà còn lồng ghép các tình huống thực tế, trò chơi hỏi – đáp, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách... Cách truyền đạt gần gũi, trực quan sinh động đã giúp học sinh tiếp thu dễ dàng, hào hứng và chủ động đặt câu hỏi.

z6989107192695-eca482055b0bdbb354da4185f1dca6a7.jpg
CSGT TPHCM tuyên truyền luật Giao thông đường bộ đến học sinh

Đại diện PC08 cho biết: “Chúng tôi muốn tạo thói quen tự giác chấp hành luật giao thông cho học sinh ngay từ ghế nhà trường, qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Không chỉ dừng lại ở học sinh, chương trình còn kêu gọi phụ huynh và giáo viên đồng hành bằng việc ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Đây được coi là bước quan trọng trong việc ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc.

Song song đó, PC08 tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, huy động sự tham gia của công an địa phương, dân quân, đoàn thể và lực lượng tình nguyện. Mô hình này đã chứng minh hiệu quả trong việc giữ gìn trật tự, hạn chế ùn tắc và vi phạm tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm.

Với quy mô hàng chục nghìn học sinh tham gia, chuỗi hoạt động tuyên truyền của CSGT TP.HCM được kỳ vọng sẽ lan tỏa ý thức, gieo mầm văn hóa giao thông an toàn từ trường học ra cộng đồng.

Chùm ảnh CSGT TPHCM tuyên truyền các kiến thức về an toàn giao thông đến học sinh trong buổi chào cờ sáng 8/9

z6988739350627-b5f58c4f53bbc0e71882e02b6154c385.jpg
z6989104659320-d0fbe718b4c4ef26eef8f2b250425ce9.jpg
z6989107183413-579c8dc172bcd309534fa988d27c0a65.jpg
z6988646488895-8fbd66220de44e570acda1bf1cf872eb.jpg
z6988663024821-550f63b3126a9f30c1bed895962a4b8c.jpg
Nguyễn Dũng
#giao thông #CSGT #học sinh #TP.HCM #an toàn giao thông #trường học #pháp luật

