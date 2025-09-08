TPHCM: Công an điều tra vụ 'tố' chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng

TPO - Ngày 8/9, Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) cho biết đã lập hồ sơ xác minh vụ việc một nữ khách hàng tố bị chủ cơ sở nha khoa T.C. (đường Trần Thị Nghỉ, quận Gò Vấp cũ) hành hung và đập điện thoại trong lúc xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 3/9, chị Nguyễn Thị T.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đến nha khoa T.C. gặp bác sĩ N.T.T.C. để phản ánh về kết quả niềng răng không như mong muốn.

Hình ảnh ghi lại vụ việc

Chị T.T. cho biết mình niềng răng tại đây từ năm 2021. Sau hai năm, răng có dấu hiệu nghiêng vào trong. Đến tháng 5/2025, khi khám tại một cơ sở khác, chị được chẩn đoán bị tiêu xương răng và phải tháo niềng sớm. Sau khi tháo niềng, hàm răng tiếp tục bị lệch, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Do nhiều lần liên hệ nhưng không được phản hồi, chiều 3/9, chị T.T. cùng bạn đến phòng khám để trao đổi trực tiếp. Trong lúc lời qua tiếng lại, chị dùng điện thoại quay lại sự việc thì bất ngờ bị bà C. dùng gậy đe dọa, xô ngã và giật điện thoại ném xuống sàn. Người bạn đi cùng cũng bị tác động.

Vụ việc khiến chị T.T. bị thương ở cổ, tay, vai, đau đầu phải nhập viện điều trị. Điện thoại iPhone 11 và kính mắt hiệu Gentle Monster của chị cũng bị hư hỏng.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 6/9, công an đã đến bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân và tiếp tục điều tra. Hiện vụ việc được xác minh theo hướng hành vi cố ý gây thương tích và các vi phạm khác (nếu có).

Nạn nhân muốn bác sĩ trực tiếp xin lỗi

Chị T cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, chồng bà C có đến bệnh viện xin lỗi nhưng người trực tiếp hành hung lại không có động thái gì.

Hình ảnh nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

“Người gây ra vụ việc là bác sĩ C. nhưng từ hôm đó đến nay không hề tới thăm hỏi, xin lỗi hay đền bù. Chúng tôi hiểu chị ấy có áp lực, có con nhỏ nhưng hành xử như vậy mà không cầu thị, không một lời xin lỗi thì không thể chấp nhận. Chồng chị ấy đâu phải người đánh tụi tôi” – chị T bày tỏ.

Theo chị T, từ lúc niềng răng đến nay chị đã chi hàng chục triệu đồng cho việc thăm khám, chỉnh sửa nhưng răng vẫn hỏng. Ngày 3/9, mục đích của chị khi đến cơ sở chỉ là trao đổi thẳng thắn về chi phí cũng như tình trạng răng sau điều trị nhưng không ngờ dẫn đến xô xát.

“Tôi muốn bác sĩ C. phải có lời xin lỗi trực tiếp. Đó là lương tâm và đạo đức tối thiểu của một người khoác áo blouse trắng” – chị T nhấn mạnh.

Ngoài ra, chị đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định và mong ngành y tế có biện pháp chấn chỉnh, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở nha khoa.