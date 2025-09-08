Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM: Xác minh vụ một phụ nữ tố bị chủ cơ sở nha khoa hành hung

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chủ một cơ sở nha khoa ở phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM, hành hung và đập phá tài sản.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 3/9 tại nha khoa T.C trên đường Trần Thị Nghĩ (phường Hạnh Thông).

anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-005828.png
Hình ảnh được cho là bà C. hành hung khách hàng lan truyền trên MXH. Ảnh cắt từ clip: NLĐ.

Nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của phòng khám. Chị T. cho biết khi đến hỏi về tình trạng răng, bất ngờ chị bị bà C. (chủ cơ sở) lao vào tấn công, chửi mắng, xúc phạm.

Theo trình bày của chị T., bà C. đã dùng gậy sắt dài hơn 1m đánh vào bụng và hông, lôi chị từ trên ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ chị.

Ngoài ra, bà C. còn bị tố phá hoại tài sản cá nhân của chị T., gồm điện thoại iPhone 11 trị giá khoảng 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng. Toàn bộ sự việc được người bạn đi cùng ghi lại bằng điện thoại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. phải nhập viện điều trị và đã gửi đơn yêu cầu khởi tố chủ cơ sở nha khoa.

Clip ghi lại sự việc

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Hạnh Thông cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh, mời các bên liên quan lên làm việc và lập hồ sơ xác minh.

Đại diện UBND phường xác nhận tối 7/9, công an đã tiến hành các bước nghiệp vụ ban đầu và sẽ xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#TPHCM #nha khoa Tuyết Chinh #hành hung khách hàng #bạo lực #Gò Vấp #điều tra công an #xử lý vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục