Chiến dịch Quang Trung hiện hữu trên từng nền nhà mới

TP - Những ngày giữa tháng 12, khi bùn đất đã khô dần trên các triền đồi, vùng lũ Lâm Đồng khoác lên mình nhịp sống mới: Tiếng cuốc xẻng, máy trộn bê tông vang lên thay cho tiếng nước lũ gầm rú. “Chiến dịch Quang Trung” hiện hữu trên từng nền nhà mới.

Bà con mong mỏi có nhà trước Tết Nguyên đán

Toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến xây mới 23 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng. Hiện cả 23 căn đã được khởi công, đạt 100%. Với 668 căn nhà hư hỏng nhẹ, nhờ sự chung tay của Quân đội, Công an, các nhà hảo tâm và cộng đồng, công tác khắc phục đã hoàn tất 100%.

Riêng 82 căn nhà hư hỏng nặng phải sửa chữa lớn, đến nay có 33 căn đã hoàn thành, 49 căn còn lại đang được thi công khẩn trương ngày đêm, với quyết tâm không để bất kỳ hộ dân nào bị bỏ lại phía sau.

Trước đó, cuối tháng 10 và 11/2025, những trận mưa lũ lịch sử trút xuống các xã D’ran, KaĐô,… Nước lũ dâng trong đêm, cuốn theo đất đá, san phẳng hàng chục căn nhà. Hàng nghìn hộ dân phải tháo chạy trong hoảng loạn, nhiều gia đình gần như trắng tay sau vài giờ.

Theo thống kê của UBND xã D’ran, riêng đợt lũ cuối tháng 11 đã làm 17 căn nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng trăm căn khác bị ngập sâu. Gần 500ha hoa màu bị vùi lấp, tổng thiệt hại ước tính hơn 430 tỷ đồng.

Gia đình ông Trần Văn Phú (thôn Quảng Lạc, xã D’ran) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất của xã. Căn nhà cấp 4 cùng 1,5ha hoa màu bị dòng lũ quật đổ, cuốn trôi. “Khi nước vừa rút, lãnh đạo xã đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ 40 triệu đồng. Trong hoạn nạn mới thấy hết sự quan tâm của chính quyền”, ông Phú nói.

Căn nhà của bà Đặng Thị Bé (thôn Đường Mới, xã D’ran) cũng bị lũ cuốn, đổ sập.

“Tôi cứ nghĩ chẳng thể nào dựng lại được trong thời gian ngắn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, các chú bộ đội Quân khu 7 đến giúp xây lại căn nhà cho gia đình. Thấy các chú làm quần quật từ sáng đến chiều, nắng mưa không quản, tôi rất xúc động và biết ơn.

Nhờ các chú, gia đình tôi sắp có lại mái nhà để yên tâm sống tiếp những ngày tới”, bà Bé xúc động nói.

Bộ đội xây nhà giúp dân ở Lâm Đồng Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy xã D’ran cho biết, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là người dân sớm có nhà mới trước Tết Nguyên đán. Sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, tỉnh và các lực lượng khiến bà con rất phấn khởi. Có nhà rồi, người dân mới ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Hỗ trợ bà con từ việc nhỏ nhất

Ngay sau khi lũ rút, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai đồng loạt. Những ngày đầu tháng 12, các khu vực thiệt hại nặng bỗng trở nên rộn ràng. Ở xã Quảng Lập, ba căn nhà đầu tiên được Công an tỉnh Lâm Đồng khởi công ngay khi hoàn tất rà soát. Còn tại thôn Lạc Thiện (xã D’ran), bốn nền nhà nhanh chóng được dựng móng.

Một điểm mới của chiến dịch là mô hình hỗ trợ theo cụm địa bàn. Mỗi xã bị thiệt hại được giao cho một đơn vị thuộc Bộ Công an phụ trách trọn gói từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giúp rút ngắn thời gian và tránh thủ tục rườm rà.

Những ngày này tại xã D’ran, các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên cùng người dân làm việc quần quật từ sáng đến tối. Không chỉ dựng nhà, các lực lượng còn hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Những vườn rau bị bùn phủ kín được dọn lại, giàn trồng bị gãy được dựng lên.

Nhà của ông Mai Ngọc Hiệp (ở xã D’ran) bị sập hoàn toàn. Ông không giấu được xúc động khi căn nhà mới đang thành hình hài: “Nhà tôi bị sập hoàn toàn, cuộc sống vốn khó khăn lại càng chồng chất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình tôi có cơ hội làm lại từ đầu”.

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Đại đội 16, Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn 25, Quân khu 7) chia sẻ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ vào việc ngay từ sớm, làm khẩn trương nhưng chắc chắn, đặt an toàn và kỷ luật lên hàng đầu. Từng viên gạch được lựa chọn kỹ, dây xây căng chuẩn, cột trụ bê tông thi công đúng thiết kế, bảo đảm mỗi căn nhà dựng lên vững chãi, bền đẹp cho người dân.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang vào cuộc quyết liệt, làm nhanh nhất có thể để giúp dân. Lực lượng vũ trang sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ bà con từ việc nhỏ nhất.

Theo kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng, hộ có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 120 triệu đồng để xây mới; nhà hư hỏng được hỗ trợ 20-40 triệu đồng sửa chữa. Mục tiêu là hoàn thành sửa chữa trước 20/12 và bàn giao nhà mới trước Tết Nguyên đán.