Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lâm Đồng bàn giao căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung' cho người dân

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao căn nhà mới đầu tiên cho người dân sau 18 ngày xây dựng, trong "Chiến dịch Quang Trung" do Bộ Công an phát động.

Sáng 21/12, tại xã Quảng Lập, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức lễ bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan - hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.

img-3862.jpg
Công an Lâm Đồng bàn giao căn nhà đầu tiên cho người dân.

Căn nhà được khởi công từ ngày 2/12. Sau 18 ngày thi công khẩn trương, liên tục, công trình đã hoàn thành và được bàn giao để gia đình đưa vào sử dụng. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, đáp ứng yêu cầu an toàn và phù hợp điều kiện sinh hoạt, thời tiết địa phương.

Trong quá trình xây dựng, lực lượng Công an trực tiếp giám sát, hỗ trợ thi công, đồng thời giúp gia đình vận chuyển, sắp xếp đồ đạc, bảo đảm có thể vào ở ngay sau bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nay Gia Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng gia đình anh Khoa có mái ấm mới đón Tết Dương lịch 2026; đồng thời biểu dương các đơn vị tham gia chiến dịch đã nỗ lực hoàn thành công trình vượt tiến độ, cảm ơn chính quyền địa phương tích cực phối hợp, huy động nhân lực.

Xúc động trong ngày nhận nhà mới, chị Nguyễn Thị Hương Lan gửi lời cảm ơn tới Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng tham gia chiến dịch đã kịp thời hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Một số hình ảnh tại lễ bàn giao:

img-3864.jpg
Đại tá Nay Gia Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho gia đình chị Lan.
img-3861.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng gia đình có căn nhà mới.
a911.jpg
Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành trong 43 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn được hỗ trợ xây dựng mới.
img-3863-7077.jpg
Chị Lan phấn khởi khi bước vào căn nhà mới.

Theo kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng, hộ có nhà bị sập, trôi hoàn toàn được hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng nhà mới; hộ có nhà hư hỏng được hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng để sửa chữa. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa trước 20/12, còn nhà mới sẽ được bàn giao trước Tết Nguyên đán để bà con có nơi ổn định đón năm mới.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #Chiến dịch Quang Trung #Công an tỉnh Lâm Đồng #nhà mới #thiên tai #hỗ trợ dân #bàn giao

Xem thêm

Cùng chuyên mục