Lâm Đồng bàn giao căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung' cho người dân

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao căn nhà mới đầu tiên cho người dân sau 18 ngày xây dựng, trong "Chiến dịch Quang Trung" do Bộ Công an phát động.

Sáng 21/12, tại xã Quảng Lập, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức lễ bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan - hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.

Công an Lâm Đồng bàn giao căn nhà đầu tiên cho người dân.

Căn nhà được khởi công từ ngày 2/12. Sau 18 ngày thi công khẩn trương, liên tục, công trình đã hoàn thành và được bàn giao để gia đình đưa vào sử dụng. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, đáp ứng yêu cầu an toàn và phù hợp điều kiện sinh hoạt, thời tiết địa phương.

Trong quá trình xây dựng, lực lượng Công an trực tiếp giám sát, hỗ trợ thi công, đồng thời giúp gia đình vận chuyển, sắp xếp đồ đạc, bảo đảm có thể vào ở ngay sau bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nay Gia Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng gia đình anh Khoa có mái ấm mới đón Tết Dương lịch 2026; đồng thời biểu dương các đơn vị tham gia chiến dịch đã nỗ lực hoàn thành công trình vượt tiến độ, cảm ơn chính quyền địa phương tích cực phối hợp, huy động nhân lực.

Xúc động trong ngày nhận nhà mới, chị Nguyễn Thị Hương Lan gửi lời cảm ơn tới Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng tham gia chiến dịch đã kịp thời hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Một số hình ảnh tại lễ bàn giao:

Đại tá Nay Gia Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho gia đình chị Lan.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng gia đình có căn nhà mới.

Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành trong 43 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn được hỗ trợ xây dựng mới.



Chị Lan phấn khởi khi bước vào căn nhà mới.