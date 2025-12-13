Quảng Trị thần tốc ‘Chiến dịch Quang Trung’ tại Khe Sanh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hoàng Nam
TPO - Sau khi bị Thủ tướng phê bình vì tiến độ khắc phục chậm tại điểm sạt lở nghiêm trọng ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị khẳng định có nhiều nguyên nhân khách quan và cam kết đẩy nhanh triển khai “Chiến dịch Quang Trung”.

Chiều 12/12, đoàn công tác do ông Phạm Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã kiểm tra thực địa khu vực sạt lở kéo dài 170m dọc đường Hùng Vương. Khu vực mái taluy sâu tới 15m, rộng 30m, gây hư hỏng, mất an toàn đối với 12 nhà dân và có nguy cơ lan rộng.

kiem-tra-1-20251212174415.jpg
Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trường.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết tiến độ khắc phục chậm xuất phát từ điều kiện địa chất phức tạp, liên tục phát sinh nguy cơ sạt trượt mới, buộc các đơn vị phải khảo sát kỹ trước khi chốt phương án.

Tuy nhiên, trước sự phê bình của Thủ tướng, tỉnh đã tập trung tổng lực, ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 25/11 và kích hoạt “Chiến dịch Quang Trung” nhằm xử lý thần tốc.

Sở Xây dựng đề xuất giải pháp kè trọng lực bê tông dài khoảng 150m, kết hợp gia cố mái taluy, xử lý thoát nước ngầm và hoàn trả nền nhà dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thi công song song các hạng mục, bóc lớp đất trượt để xây kè kiên cố, đồng thời hỗ trợ người dân tháo dỡ phần nhà bị ảnh hưởng.

kiem-tra-2-20251212174518.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu đồ án thiết kế phải hoàn thành trong ngày 13, để ngày 14/12 khởi công dự án khắc phục.

Tại cuộc họp sau kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương yêu cầu hoàn thành đồ án thiết kế trong ngày 13/12, khởi công ngày 14/12 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 20/1/2026.

Ông nhấn mạnh tất cả lực lượng phải túc trực thường xuyên tại hiện trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối và ổn định đời sống người dân trong suốt quá trình khắc phục.

Hoàng Nam
#quảng trị #khe sanh #thủ tướng phê bình #kè chống sạt lở #chiến dịch Quang trung #tiến độ khắc phục

