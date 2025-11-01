Cầu tạm điện gió chắn dòng chảy, người dân Khe Sanh khốn khổ vì ngập lụt sau mưa lớn

TPO - Công trình cầu tạm từng được doanh nghiệp điện gió cam kết tháo dỡ sau khi hoàn tất vận chuyển thiết bị nhưng hiện nay vẫn tồn tại, cản trở dòng chảy, khiến khu vực xã Khe Sanh (Quảng Trị) thường xuyên ngập sâu trong mưa lớn.

Ngày 1/11, UBND xã Khe Sanh thông tin, đoạn Km1+700 Tỉnh lộ 587 qua thôn Ván Ri (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị )thường xuyên bị ngập lụt cục bộ mỗi khi có mưa lớn, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Clip: Cầu tạm phục vụ công trình điện gió là "thủ phạm" gây ngập lụt trên Tỉnh lộ 587 qua xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xác định nguyên nhân chính là công trình cầu tạm được một doanh nghiệp điện gió (Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị) dựng lên để phục vụ việc vận chuyển thiết bị vào năm 2021.

Sau nhiều năm, phần mố cầu của công trình này đã bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại phần thân cầu dài khoảng 15m với 10 cửa thoát nước. Cầu tạm nằm cách ngầm tràn Ván Ri khoảng 0,6m về phía hạ lưu, cao hơn mặt đường khoảng 40cm. Do cao trình mặt cầu lớn, các cửa thoát nước nhỏ và thường bị rác, bùn đất bít kín nên nước không thể thoát kịp, gây ngập úng và xói lở khu vực ngầm tràn mỗi khi mưa lớn.

Phần mố cầu tạm đã bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại phần thân cầu dài khoảng 15m.

Trước hiện trạng đó, UBND xã Khe Sanh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý bảo trì giao thông tỉnh Quảng Trị, đề nghị kiểm tra, nghiên cứu phương án tháo dỡ phần thân cầu tạm; đồng thời kiến nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn xây dựng cầu vượt lũ kiên cố tại vị trí này nhằm bảo đảm an toàn giao thông và thuận tiện cho người dân.

Tại biên bản cuộc họp ngày 2/5/2021 do Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị (nay là Sở Xây dựng Quảng Trị) chủ trì, doanh nghiệp điện gió từng cam kết, sau khi hoàn tất việc vận chuyển thiết bị, sẽ tháo dỡ cầu tạm và đầu tư xây dựng một cây cầu mới kiên cố thay thế, sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị. Song đến nay, cam kết này vẫn chưa được thực hiện.

Người dân xã Khe Sanh qua lại đập tràn nơi có cây cầu tạm chắn nước gây ngập lụt rất nguy hiểm.

“Tỉnh lộ 587 là tuyến đường huyết mạch, độc đạo kết nối các thôn vùng sâu của xã Húc (cũ) với trung tâm xã Khe Sanh, vì vậy địa phương và người dân mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tháo dỡ công trình cầu tạm để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống dân sinh”, lãnh đạo UBND xã Khe Sanh chia sẻ.

Liên quan đến công trình cầu tạm gây cản trở dòng chảy tại ngầm tràn thôn Ván Ri, lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Trị ngày 1/11 cho biết đã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, đề xuất hướng xử lý.