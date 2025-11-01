Huế thiệt hại nặng về người do mưa lũ lịch sử, hơn 10.000 ngôi nhà còn ngập lụt

TPO - Đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua đã khiến Huế chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của UBND TP Huế, toàn thành phố đã có 13 người chết và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sáng 1/11, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, mưa lũ lịch sử diễn ra trên địa bàn thành phố những ngày cuối tháng 10 vừa qua đã gây ra nhiều vụ tai nạn đuối nước, tai nạn điện thương tâm, trong đó có 12 người chết và 1 người mất tích tại các phường, xã Phú Xuân, Thủy Xuân, Thuận An, Thanh Thủy, Kim Long, Kim Trà, Hương Trà, Quảng Điền, Vỹ Dạ....

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Phan Quý Phương trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi﻿ tại phường Thanh Thủy.

Vụ tai nạn chết người mới nhất liên quan mưa lũ xảy ra chiều 31/10, tại xã Quảng Điền. Nạn nhân là anh H.N.D (40 tuổi, trú thôn An Xuân Tây) tử vong khi vào chợ An Xuân kiểm tra hàng hóa, bị điện giật, giữa lúc khu vực này vẫn còn ngập khoảng 0,5m. Một người bạn đi cùng anh D. bị thương, cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Vụ tai nạn điện dẫn đến chết người tại xã Quảng Điền, Huế.

Toàn thành phố hiện vẫn còn hơn 20/40 xã, phường bị ngập lũ, với hơn 10.000 ngôi nhà, tập trung tại các địa phương như Quảng Điền, Phú Hồ, Hóa Châu, Dương Nỗ.... Hiện mực nước sông Hương đang ở trên mức báo động 2 là 0,46m, sông Bồ trên báo động 2 là 0,22m.

Vùng rốn lũ Hóa Châu vẫn còn ngập nước.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, toàn thành phố đã sơ tán, di dời 2.474 hộ với 6.734 nhân khẩu khỏi vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở. Đến sáng nay, hơn 1.100 hộ dân đi lánh nạn đã trở về nhà an toàn. Huế hiện huy động tổng lực các lực lượng, cơ quan, đơn vị, người dân tích cực thu dọn bùn đất, khử khuẩn, làm sạch môi trường sau lũ tại các khu dân cư, đường phố, trường học, bệnh viện, công sở…

Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định thăm hỏi, động viên gia đình chính sách bị thiệt hại do mưa lũ.

Sau khi lũ rút dần, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử nạn do mưa lũ, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn bị thiệt hại; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hỗ trợ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập.

Ra quân tổng vệ sinh môi trường.

UBND TP Huế đã tạm xuất Quỹ phòng chống thiên tai 200 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có người tử vong; đồng thời phân bổ 150 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ để khắc phục, xử lý thiệt hại về hạ tầng, cơ sở vật chất, hoa màu và đời sống dân sinh.