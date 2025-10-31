Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hai người thương vong do bị điện giật ở khu chợ ngập nước ở Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi nước lũ vẫn còn ngập gần nửa mét tại một khu chợ ở Huế, hai người dân đến kiểm tra hàng hóa trong ki ốt thì bất ngờ bị điện giật. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương nhẹ.

Chiều 31/10, Công an xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật tại khu chợ An Xuân, khiến hai người thương vong.

so-cuu-nan-nhan-bi-dien-giat-6599.jpg
Sơ cứu nạn nhân bị điện giật﻿ khi lội vào chợ kiểm tra hàng hóa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, anh Hoàng Nhất D. (SN 1985) và anh Lê Đ. (SN 1983, cùng trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) đến kiểm tra hàng hóa sau lũ tại ki ốt của gia đình ở chợ An Xuân. Thời điểm này, khu chợ vẫn còn ngập từ 40-50cm nước.

Khi đang lội nước đến khu ki ốt, anh D. đi trước còn anh Đ. theo sau, thì cả hai bất ngờ bị điện giật. Anh Đ. bị thương nhẹ, được đưa vào Trung tâm Y tế Quảng Điền điều trị; còn anh Hoàng Nhất D. bị thương nặng và không qua khỏi dù được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Ngọc Văn
#điện giật #kiểm tra #khu chợ #ki ốt #xã Quảng Điền #nước lũ #hàng hóa #tử vong #Công an xã #Trung tâm Y tế Quảng Điền

Xem thêm

Cùng chuyên mục