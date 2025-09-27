Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi bộ qua cầu sắt

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc đi chơi cùng bạn bè về nhà, bé gái 10 tuổi ở Cà Mau không may bị điện giật tử vong khi đi bộ qua cầu sắt. Qua xác minh, đoạn dây điện được cột vào nhịp giữa cầu bị hỏng, nghi hở điện.

Ngày 27/9, UBND xã Tân Hưng (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong. Tai nạn xảy ra cuối giờ sáng cùng ngày, cháu T.T.T. (10 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) đi chơi cùng bạn bè, sau đó đi bộ qua cầu sắt để về nhà. Đến gần giữa cầu, cháu T. bị điện giật dẫn đến tử vong.

1000022083.jpg
Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Hưng phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây điện dài khoảng 80m, kéo từ trụ điện số 52 thuộc ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng vào nhà người dân.

Đặc biệt, đoạn giữa của dây điện cột vào nhịp giữa cầu (thanh cầu làm bằng sắt) bị hỏng, nghi là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Hiện, chính quyền địa phương đã lập các thủ tục, tiếp nhận thông tin vụ việc và làm việc với gia đình, người thân của nạn nhân.

Vụ việc đặt ra cảnh báo về tình trạng kéo điện tùy tiện tại nhiều vùng nông thôn, không chỉ gây mất an toàn cho người dân mà còn để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước thực tế gần đây trên địa bàn Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy và tai nạn liên quan đến điện, UBND tỉnh Cà Mau sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt an toàn điện nhằm ngăn ngừa những sự cố đau lòng tái diễn.

Tân Lộc
#tai nạn điện tại Cà Mau #cầu sắt nguy hiểm #hỏng dây điện công cộng #an toàn điện nông thôn #nguy cơ điện rò rỉ #tai nạn thương tâm #Cà Mau #điện giật

Xem thêm

Cùng chuyên mục