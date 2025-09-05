Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố chủ quán bar bãi biển trong vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ cơ sở kinh doanh quán bar Bistro Fou Beach (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo khoản 2, điều 295 Bộ luật Hình sự.

1000000780.jpg
Khởi tố chủ quán bar bãi biển vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h ngày 25/6, trong quá trình nhóm nhân viên di chuyển, nâng cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu, bất ngờ xảy ra sự cố điện giật. 5 nhân viên bị ngã xuống bể, trong đó 2 học sinh là Tạ Quang T. và Tạ Đức H. tử vong, 3 người khác bị thương.

Công an xác định Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, quán bar Bistro Fou Beach từng nhiều lần bị xử phạt. Tháng 5/2024, cơ sở này bị phát hiện kinh doanh bóng cười; một tháng sau, bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng vì để xảy ra hoạt động biểu diễn khiêu dâm.

Hoàng Dương
#quán bar Bistro Fou Beach #điện giật #vi phạm an toàn điện #quảng Ninh #tử vong học sinh #khởi tố chủ quán #tai nạn lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục