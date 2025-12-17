Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt quản lý cấp cao của tổ chức chuyên thiết kế 'dự án', website cho các đường dây cờ bạc trực tuyến

Nguyễn Thành
TPO - Công an Đà Nẵng đã bắt giữ một quản lý cấp cao của tổ chức hoạt động phạm tội về mạng máy tính và cá cược quốc tế.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết, tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đã khởi tố bị can đối với 19 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội có lại.

Cơ quan điều tra cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa (1987, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu trong mọi hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Nguyễn Văn Nghĩa.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Trần Lê Duy (đối tượng đã bị khởi tố), được một người phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa rõ lai lịch, cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở hoạt động về phần mềm công nghệ thông tin để thực hiện các dự án công nghệ do Ly và Peter cung cấp, tên cơ sở là Hiko (địa chỉ trên đường Bế Văn Đàn, TP. Đà Nẵng).

Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter phỏng vấn, đánh giá năng lực và nhận Nghĩa vào làm việc tại cơ sở với vai trò điều hành, quản lý.

Thời điểm ban đầu, cơ sở này chỉ làm các công việc chuyên về lập trình các ứng dụng điện tử như “ví tiền ảo”, các website giải trí về tin tức bóng đá, các website giới thiệu về game online và sàn giao dịch tiền ảo, các website về thương mại điện tử (bán hàng online)…

Đến tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, các đối tượng đã chuyển cơ sở về đường số 3 (Khu đô thị Đa Phước, TP. Đà Nẵng) đặt tên mới cho cơ sở là Nevel. Bắt đầu từ thời điểm này, Peter và Ly chỉ đạo cho cơ sở thực hiện việc 'gia công' các trang web cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, hoạt động casino… cho các đối tác nước ngoài (chủ yếu là Dubai và Campuchia).

Sau khi nhận các yêu cầu của đối tác, với vai trò là người điều hành, quản lý chuyên môn kỹ thuật của cơ sở, Nguyễn Văn Nghĩa phân bổ nhân sự của cơ sở thuộc các nhóm lập trình (Dev), nhóm thiết kế (Design), nhóm kiểm thử (QC), nhóm phân tích nghiệp vụ (BA) nhận các yêu cầu của đối tác và triển khai thành các dự cụ thể để thực hiện.

Trong quá trình các nhóm nhân viên này thực hiện, Nghĩa có vai trò giám sát, điều hành chung về tiến độ thực hiện các dự án, chất lượng của các dự án, phản hồi của đối tác về sản phẩm của dự án có đạt yêu cầu hay không và các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình nhân viên thực hiện dự án…

Từ năm 2023 đến nay, các cơ sở này đã thực hiện trên 70 dự án với khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến được các đối tượng nước ngoài đưa vào vận hành, sử dụng trên mạng máy tính.

Qua đấu tranh xác định Nguyễn Văn Nghĩa là đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng, then chốt trong mọi hoạt động của tổ chức tội phạm này, đối tượng trực tiếp giao dịch, phân công các yêu cầu của đối tác cho các cơ sở để thực hiện.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

