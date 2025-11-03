Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo 10.000 tỷ đồng

Thành Đạt
TPO - Lợi dụng mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, Nguyễn Đắc Hưng đã lôi kéo gần 40 nghìn người đầu tư tiền ảo, rồi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tiền của họ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án liên quan đến đồng tiền ảo Heliwin, về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Trước đó, vào tháng 6/2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị tại địa bàn để vận động người dân đầu tư vào “đồng tiền ảo” không tồn tại trên thị trường. Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai 6 tổ công tác đồng loạt phá án tại nhiều địa phương như Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai...

Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây huy động vốn trái phép qua hình thức đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin. Đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Kết quả, cơ quan Công an đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu, đồng thời phong tỏa tài khoản, tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.

l1-1762166424460.jpg
l3-1762166424101.jpg
l4-1762166424132.jpg
Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 13 bị can đầu tiên. Đến nay, tổng số bị can trong vụ án đã nâng lên 25 người. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, trú tại phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 9/2023, Nguyễn Đắc Hưng tạo lập đồng tiền ảo Heliwin - một loại tiền không được pháp luật công nhận, mạo danh đồng Heli của Đức. Hưng xây dựng các website và ứng dụng điện tử để kêu gọi người dân đầu tư theo mô hình biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước hoặc mua bán nội bộ để hưởng hoa hồng. Khi đạt đến một mức nhất định, Hưng cho đánh sập hệ thống, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Với các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo ra hệ sinh thái với số lượng người tham gia khoảng 39.682 khách hàng; đầu tư với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 780 tỷ đồng.

14301.jpg
14302.jpg
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đắc Hưng (áo đen ở giữa).

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức đầu tư tài chính, kinh doanh đa cấp trá hình; đặc biệt là các lời mời gọi “đầu tư tiền kỹ thuật số, lợi nhuận khủng” để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Thành Đạt
