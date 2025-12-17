Bắc Ninh phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 17/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa chủ trì, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH N.A.F (địa chỉ thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) do ông N.V.P làm Giám đốc công ty.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sơ chế, chế biến và bảo quản, lưu giữ tại kho lạnh 755kg sản phẩm động vật đông lạnh (mỡ lợn, da gà). Tiến hành làm việc, ông N.V.P trình bày toàn bộ số sản phẩm động vật đông lạnh (mỡ lợn, da gà) trên được ông mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ để sơ chế, sau đó cung cấp cho người tiêu dùng. Quá trình thu mua không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, tại tổ dân phố Chùa, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô đang dừng đỗ ven đường (BKS: 98C - 336.65), do ông H.A.Đ ở tổ dân phố Chùa, phường Việt Yên, vừa là lái xe kiêm chủ hàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tô của ông H.A.Đ có 550kg nội tạng động vật (lòng lợn) đã bốc mùi hôi, thối. Tiến hành làm việc, ông H.A.Đ trình bày toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó đem sơ chế rồi bán lại cho người dân để thu lợi nhuận, tuy nhiên trong quá trình bảo quản không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y dẫn đến việc bốc mùi hôi thối. Toàn bộ quá trình thu mua không có bất kỳ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm cho Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên theo thẩm quyền.