Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắc Ninh phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa chủ trì, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH N.A.F (địa chỉ thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) do ông N.V.P làm Giám đốc công ty.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sơ chế, chế biến và bảo quản, lưu giữ tại kho lạnh 755kg sản phẩm động vật đông lạnh (mỡ lợn, da gà). Tiến hành làm việc, ông N.V.P trình bày toàn bộ số sản phẩm động vật đông lạnh (mỡ lợn, da gà) trên được ông mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ để sơ chế, sau đó cung cấp cho người tiêu dùng. Quá trình thu mua không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, tại tổ dân phố Chùa, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô đang dừng đỗ ven đường (BKS: 98C - 336.65), do ông H.A.Đ ở tổ dân phố Chùa, phường Việt Yên, vừa là lái xe kiêm chủ hàng.

1146.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tô của ông H.A.Đ có 550kg nội tạng động vật (lòng lợn) đã bốc mùi hôi, thối. Tiến hành làm việc, ông H.A.Đ trình bày toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó đem sơ chế rồi bán lại cho người dân để thu lợi nhuận, tuy nhiên trong quá trình bảo quản không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y dẫn đến việc bốc mùi hôi thối. Toàn bộ quá trình thu mua không có bất kỳ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm cho Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên theo thẩm quyền.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #động vật #sản phẩm không rõ nguồn gốc #kiểm tra #an toàn thực phẩm #dịch bệnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục