Bắc Ninh liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán pháo nổ

TPO - Càng cận Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ vi phạm, thu giữ số lượng lớn pháo nổ. Đáng chú ý, trong 1 ngày, Công an phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đồng Văn Lực (SN 1984, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra tại nhà của Đồng Văn Lực. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ 4 bao tải, bên trong có tổng cộng 72 hộp nghi là pháo nổ, với tổng khối lượng khoảng 107 kg. Toàn bộ số tang vật đã được lập biên bản, thu giữ và niêm phong theo đúng quy định.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đồng Văn Lực tại thôn Liên Sơn, tổ công tác tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm tại khu vực nhà bếp 4 bao tải khác, chứa tổng cộng 120 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ, với tổng khối lượng khoảng 179 kg. Như vậy, tổng số pháo bị thu giữ trong vụ án lên tới 192 bệ, nặng khoảng 286 kg, tương đương gần 3 tạ pháo hoa nổ.

Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đồng Văn Lực khai nhận toàn bộ số pháo trên là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất. Đối tượng mua số hàng cấm này từ ngày 5/12/2025 của một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá 20 triệu đồng, sau đó mang về nhà cất giấu, chờ thời điểm thuận lợi để bán kiếm lời.

Công an Bắc Ninh thu giữ khối lượng lớn pháo nổ.

Trước đó, chỉ trong vòng một ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

Cụ thể, khoảng 1h30' ngày 12/12/2025, tại khu dân cư mới thôn Thanh Giã 2, xã Bảo Đài, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Bảo Đài, đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng L.V.T (SN 2005, trú tại xã Bảo Đài) đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng), với khối lượng 7,5 kg, trên đường đi giao bán.

Đến 18h cùng ngày, tại thôn Đền Quynh, xã Bố Hạ, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang P.N.T (SN 1969, trú tại thôn Cầu Gụ, xã Bố Hạ) đang có hành vi buôn bán pháo nổ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bao xác dứa màu xanh, mỗi bao chứa 9 khối hình hộp nghi là pháo nổ, với tổng khối lượng 24,4 kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ thêm 18 bệ pháo hoa, nặng 24,5 kg.

Chưa dừng lại, vào 23h05' cùng ngày, tại khu vực đường bê tông thuộc thôn Dương Sơn, xã Nhã Nam, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng N.T.V (SN 2001, trú tại thôn Chung, xã Nhã Nam) về hành vi buôn bán pháo. Tang vật thu giữ là 9,8 kg pháo các loại.