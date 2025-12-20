Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 3 tỷ đồng đầu tư vào ‘sàn giao dịch Mỹ’

Thanh Hà
TPO - Một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư vào sàn giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.

Ảnh minh họa.

Theo đơn trình báo cơ quan Công an, trước đó nạn nhân có tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ.

Các đối tượng chủ động liên hệ nạn nhân qua ứng dụng messager trên Facebook. Sau đó hướng dẫn tư vấn, dụ dỗ đầu tư sinh lời trên Telegram và Zalo.

Để đánh vào niềm tin của khách hàng, các “chuyên gia tư vấn” giả mạo này hướng dẫn nạn nhân nạp tiền giao dịch ban đầu ít, chỉ vài triệu đồng.

Khi đến các giao dịch lớn, tài khoản của nạn nhân càng phải nạp thêm nhiều tiền. Đến lúc nạn nhân phát hiện minh bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.

Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan Công an đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

