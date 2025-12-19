Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử phạt người đàn ông vào fanpage cơ quan công an bình luận xúc phạm lực lượng

TPO - Khi xem một bài viết trên fanpage Công an xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), anh T.V.N bình luận có nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Xuân Cẩm đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.V.N (trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) do có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, vào ngày 16/12, khi theo dõi một bài viết đăng tải trên fanpage Công an xã Xuân Cẩm, anh T.V.N đã để lại bình luận mang tính xúc phạm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

14.jpg
Cơ quan Công an làm việc với anh N.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, trước các tài liệu, chứng cứ rõ ràng, do lực lượng Công an thu thập, anh T.V.N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Xuân Cẩm đã ra quyết định xử phạt anh T.V.N số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an xã Xuân Cẩm khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tỉnh táo trước các thông tin trên không gian mạng; chỉ chia sẻ, lan tỏa những nội dung tích cực, chính xác; thận trọng khi viết, bình luận hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như trật tự, an toàn xã hội.

Nguyễn Thắng
