Bình luận khiếm nhã về chủ trương sáp nhập tỉnh, cán bộ Sở Tài chính bị xử phạt

TPO - Một cán bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa bị xử phạt do bình luận khiếm nhã, phân biệt vùng miền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ngày 8/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T (trú Phường Văn Yên, thành Hà Tĩnh) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội tiktok.

Theo xác định của cơ quan công an, ngày 6/3, anh T. vào mạng xã hội TikTok và thấy bài viết của tài khoản "Hieu Vu Trung" liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trong quá trình tranh luận, anh T. đã bình luận một số lời lẽ mang tính kích động, so sánh khiếm nhã về điều kiện kinh tế, xã hội giữa các địa phương, gây bức xúc trong dư luận.

Tại buổi làm việc với công an, T.D.T thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngoài việc xử phạt 7,5 triệu đồng, chủ tài khoản T.D.T còn cam kết không tái phạm.

Được biết, T.D.T hiện đang công tác tại phòng Thanh tra, Sở Tài chính Hà Tĩnh.