Khởi công loạt dự án nghìn tỷ, Bắc Ninh tạo cú hích phát triển mới

TPO - Ngày 19/12, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt khởi công 4 dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra động lực mới cho phát triển công nghiệp, đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn.

Bốn dự án được khởi công lần này gồm: Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ II – Giai đoạn 2; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn với diện tích gần 124 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh; Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh).

Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 10.332 m², gồm 3 tòa nhà chung cư (1 tòa cao 10 tầng, 2 tòa cao 15 tầng) bố trí làm nhà ở xã hội, cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đồng bộ.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn có quy mô khoảng 33.003 m², bao gồm 3 tòa nhà chung cư cao 18 tầng, 1 tầng hầm bố trí làm nhà ở xã hội; dãy nhà thương mại, dịch vụ cao 5 tầng và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và các đối tượng thu nhập thấp.

Tại lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ II – Giai đoạn 2 có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn. Dự án có quy mô hơn 277 ha tại xã Châu Long và xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh), với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (bên phải) dự khởi công Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II - Giai đoạn 2.

Tại lễ khởi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, nằm trong “vành đai sản xuất - công nghệ” bao quanh Thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực điện tử - bán dẫn, mà còn là mắt xích quan trọng liên kết vùng, kết nối Hà Nội với Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên và các trung tâm công nghiệp lớn.

Với vị trí địa kinh tế thuận lợi cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng đồng bộ, hiện đại, Bắc Ninh đang trở thành một trong những địa phương có mức độ hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tại khu vực ASEAN.

Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, là điểm sáng về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của cả nước. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt gần 2,5 triệu tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong các khu công nghiệp đạt 6,8 tỷ USD. Toàn tỉnh Bắc Ninh có 3.356 dự án FDI đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đạt 46,7 tỷ USD, đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare… tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tỉnh trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

Về hạ tầng công nghiệp, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 43/52 khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích trên 13.000ha; trong đó 36 khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, diện tích khoảng 10.500 ha. Diện tích đất công nghiệp, đất hành chính - dịch vụ đã cho thuê đạt 4.087ha/7.425,07ha, tương đương gần 60%.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh có 64/96 cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động, với diện tích 2.172 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 74%. Các khu, cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 750 nghìn lao động, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II - Giai đoạn 2. Ảnh: Nguyễn Thắng

Việc khởi công Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II - Giai đoạn 2 với diện tích khoảng 277ha, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các dự án đầu tư mới, đặc biệt là các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường; khẳng định môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, hấp dẫn của tỉnh Bắc Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Sơn yêu cầu đối với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, mỹ thuật và bảo vệ môi trường; hoàn thành dự án đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai thông suốt.