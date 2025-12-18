Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hải Phòng sẵn sàng khởi công, khánh thành 13 dự án trọng điểm dịp 19/12

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các cơ quan, đơn vị tại Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành 13 dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, logistics, y tế... được tổ chức đồng loạt vào ngày 19/12.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành, khởi công, động thổ các dự án chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sự kiện được tổ chức nhằm tổng kết chặng đường 5 năm (2021 – 2025) thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Qua đó, khẳng định những thành tựu kinh tế – xã hội đã đạt được, đồng thời tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, góp phần ghi dấu mốc chính trị quan trọng của đất nước, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo chương trình dự kiến của Trung ương, chương trình sẽ được tổ chức đồng thời tại 79 điểm cầu trên cả nước, kết nối trực tuyến và truyền hình trực tiếp. Trong đó, thành phố Hải Phòng được lựa chọn 2 điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Thực hiện chương trình của Trung ương, UBND TP Hải Phòng lựa chọn 13 công trình, dự án trên địa bàn để tổ chức khởi công, khánh thành, động thổ.

nut-giao-le-hong-phong-2-1.jpg
Phối cảnh dự án trọng điểm nút giao thông khác mức Lê Hồng Phong - Bùi Viện, TP. Hải Phòng.

Hai điểm cầu chính (gồm 4 dự án) tại Hải Phòng được kết nối trực tuyến với Trung ương gồm: Lễ khánh thành một số công trình Dự án NƠXH thuộc dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (phường An Dương); Lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

Thành phố Hải Phòng còn tổ chức lễ khởi công, khánh thành 9 dự án khác đồng thời với Trung ương.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại dự án hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường (Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng), ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, phối hợp đảm bảo chuẩn bị các điều kiện cho lễ khởi công chu đáo, an toàn, trang trọng.

Tại dự án xây dựng công trình thương mại 41 tầng (phường Thủy Nguyên) và trung tâm dịch vụ logistics (phường Nguyễn Đại Năng) và cụm công nghiệp An Phụ (phường Kinh Môn), ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, các dự án đều là dự án quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ông yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức theo kế hoạch đảm bảo an toàn, trang trọng và tiết kiệm.

4-2639015964035104001.jpg
1712-pctquan-2639015956964631844.jpg
Ông Lê Trung Kiên và ông Trần Văn Quân kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành 13 dự án trọng điểm vào ngày 19/12.

Theo kế hoạch của TP Hải Phòng, 13 công trình, dự án được khởi công, khánh thành dịp 19/12 có tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, 4 dự án giao thông trọng điểm gồm: khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Lê Hồng Phong – Nguyễn Trãi, Bùi Viện – Lê Hồng Phong và Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp; khởi công dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng).

3 dự án phát triển nhà ở, đô thị, gồm: 7 tòa nhà từ CT1 đến CT8 thuộc dự án NƠXH Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (phường An Dương); dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (phường Thủy Nguyên); khởi công dự án nhà ở thương mại tại 226 Lê Lai (phường Ngô Quyền)

Hai dự án phát triển hạ tầng logistics được khởi công, gồm: dự án Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên (tại xã Cẩm Giàng).

3 khu, cụm công nghiệp, gồm: cụm công nghiệp An Thọ (xã An Hưng), An Phụ (phường Kinh Môn), Dũng Tiến – Giang Biên (xã Vĩnh Thuận).

Ngoài ra, TP Hải Phòng khởi công dự án xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #dự án trọng điểm #hạ tầng giao thông #kỷ niệm 19/12 #Đại hội Đảng toàn quốc

