Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ưu đãi chưa có tiền lệ đối với Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu thương mại tự do Hải Phòng được đánh giá là ưu đãi chưa từng có tiền lệ, là "khung thể chế vàng" cho Hải Phòng bứt phá với cơ chế, chính sách đặc thù đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính, quản trị thương mại quốc tế.

Ưu đãi chưa từng có tiền lệ

Ngày 11/12, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Khu thương mại tự do TP. Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”.

ktmtd-1.jpg
Toàn cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Khu thương mại tự do TP. Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - khẳng định, Khu thương mại tự do Hải Phòng là mô hình đầu tiên tại miền Bắc, được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm thành công của thế giới, kết hợp với thực tiễn và lợi thế đặc thù của Hải Phòng. Đây không chỉ là một cái tên mới, mà là một tư duy quản lý mới.

Khu thương mại tự do sẽ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng để hàng hóa được lưu thông thuận lợi nhất, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thay vì chỉ dựa vào ưu đãi thuế, Hải Phòng cam kết tạo ra một môi trường đầu tư với các thủ tục hành chính được tối giản, quyền lợi của nhà đầu tư được bảo đảm bằng những chính sách vượt trội đã được Quốc hội và HĐND thành phố thông qua. Đây là cam kết của chính quyền thành phố về việc luôn đồng hành, sẵn sàng thay đổi để phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp.

Nghị quyết 226 của Quốc hội là “khung thể chế vàng” cho Hải Phòng bứt phá với cơ chế, chính sách đặc thù đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế quan, hải quan, tài chính, quản trị thương mại quốc tế cho Khu thương mại tự do với một hệ sinh thái đồng bộ, toàn diện.

ktmtd-2.jpg
Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

“Khu thương mại tự do Hải Phòng là ưu đãi chưa từng có tiền lệ, không chỉ là mô hình mới mà là một hướng đi chiến lược giúp nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”, ông Lê Trung Kiên nói.

Thu hút đầu tư FDI thế hệ mới

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm vị thế thu hút đầu tư nước ngoài, Hải Phòng cần tập trung thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Đó là, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, AI, tự động hóa, R&D và các ngành công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, tạo động lực cho sự chuyển dịch cơ cấu.

Kinh tế biển và logistics thông minh, phát huy lợi thế cảng, thu hút đầu tư vào phát triển dịch vụ logistics, cảng biển thông minh, hình thành các trung tâm phân phối và trung chuyển quốc tế. Phát triển bền vững, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh, trung hòa carbon.

Ông Phạm Văn Thép - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết, Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô là 6.292 ha, được thành phố tính toán, bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với 2 khu kinh tế động lực là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

ktmtd-4.jpg
ktmtd-5.jpg
ktmtd-6.jpg
Các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Sự phân bổ không gian vị trí được TP. Hải Phòng cân nhắc tỉ mỉ, tính toán với chiến lược cụ thể để tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế về hạ tầng hiện hữu và hạ tầng quy hoạch, hạ tầng giao thông, tạo ra tổng thể Khu thương mại tự do linh hoạt, hiệu quả và có khả năng thích ứng cao.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia, các hiệp hội và doanh nghiệp đã đề cập 3 thông điệp quan trọng. Đó là, cần chuyển từ “công nghiệp hóa” sang “quốc tế hóa thương mại và logistics”; Khu thương mại tự do phải trở thành một phần trong cải cách thể chế tổng thể và kết cấu hạ tầng thương mại của quốc gia; Khu thương mại tự do Hải Phòng phải gắn với khả năng dẫn dắt cả vùng duyên hải Bắc Bộ và hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh đó, 3 yêu cầu đặt ra là: Cần tạo chuẩn xanh - chuẩn quốc tế - chuẩn số hóa cho Khu thương mại tự do; đảm bảo yêu cầu về năng lượng sạch, logistics hiện đại, thương mại bền vững; tăng cường hợp tác để phát triển cụm công nghệ cao - linh kiện điện tử - sản xuất vật liệu, kết nối cảng biển - logistics - công nghiệp hỗ trợ...

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Khu thương mại tự do #thể chế vàng #cơ chế đặc thù #chính sách ưu đãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục