Ưu đãi chưa có tiền lệ đối với Hải Phòng

TPO - Khu thương mại tự do Hải Phòng được đánh giá là ưu đãi chưa từng có tiền lệ, là "khung thể chế vàng" cho Hải Phòng bứt phá với cơ chế, chính sách đặc thù đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính, quản trị thương mại quốc tế.

Ưu đãi chưa từng có tiền lệ

Ngày 11/12, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Khu thương mại tự do TP. Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”.

Toàn cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Khu thương mại tự do TP. Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - khẳng định, Khu thương mại tự do Hải Phòng là mô hình đầu tiên tại miền Bắc, được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm thành công của thế giới, kết hợp với thực tiễn và lợi thế đặc thù của Hải Phòng. Đây không chỉ là một cái tên mới, mà là một tư duy quản lý mới.

Khu thương mại tự do sẽ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng để hàng hóa được lưu thông thuận lợi nhất, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thay vì chỉ dựa vào ưu đãi thuế, Hải Phòng cam kết tạo ra một môi trường đầu tư với các thủ tục hành chính được tối giản, quyền lợi của nhà đầu tư được bảo đảm bằng những chính sách vượt trội đã được Quốc hội và HĐND thành phố thông qua. Đây là cam kết của chính quyền thành phố về việc luôn đồng hành, sẵn sàng thay đổi để phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp.

Nghị quyết 226 của Quốc hội là “khung thể chế vàng” cho Hải Phòng bứt phá với cơ chế, chính sách đặc thù đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế quan, hải quan, tài chính, quản trị thương mại quốc tế cho Khu thương mại tự do với một hệ sinh thái đồng bộ, toàn diện.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

“Khu thương mại tự do Hải Phòng là ưu đãi chưa từng có tiền lệ, không chỉ là mô hình mới mà là một hướng đi chiến lược giúp nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”, ông Lê Trung Kiên nói.

Thu hút đầu tư FDI thế hệ mới

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm vị thế thu hút đầu tư nước ngoài, Hải Phòng cần tập trung thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Đó là, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, AI, tự động hóa, R&D và các ngành công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, tạo động lực cho sự chuyển dịch cơ cấu.

Kinh tế biển và logistics thông minh, phát huy lợi thế cảng, thu hút đầu tư vào phát triển dịch vụ logistics, cảng biển thông minh, hình thành các trung tâm phân phối và trung chuyển quốc tế. Phát triển bền vững, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh, trung hòa carbon.

Ông Phạm Văn Thép - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết, Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô là 6.292 ha, được thành phố tính toán, bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với 2 khu kinh tế động lực là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Sự phân bổ không gian vị trí được TP. Hải Phòng cân nhắc tỉ mỉ, tính toán với chiến lược cụ thể để tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế về hạ tầng hiện hữu và hạ tầng quy hoạch, hạ tầng giao thông, tạo ra tổng thể Khu thương mại tự do linh hoạt, hiệu quả và có khả năng thích ứng cao.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia, các hiệp hội và doanh nghiệp đã đề cập 3 thông điệp quan trọng. Đó là, cần chuyển từ “công nghiệp hóa” sang “quốc tế hóa thương mại và logistics”; Khu thương mại tự do phải trở thành một phần trong cải cách thể chế tổng thể và kết cấu hạ tầng thương mại của quốc gia; Khu thương mại tự do Hải Phòng phải gắn với khả năng dẫn dắt cả vùng duyên hải Bắc Bộ và hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh đó, 3 yêu cầu đặt ra là: Cần tạo chuẩn xanh - chuẩn quốc tế - chuẩn số hóa cho Khu thương mại tự do; đảm bảo yêu cầu về năng lượng sạch, logistics hiện đại, thương mại bền vững; tăng cường hợp tác để phát triển cụm công nghệ cao - linh kiện điện tử - sản xuất vật liệu, kết nối cảng biển - logistics - công nghiệp hỗ trợ...