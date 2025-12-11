Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiểu thương lo việc bỏ thuế khoán, Cục Thuế TPHCM nói gì?

Anh Nhàn
TPO - Trước lo lắng của nhiều tiểu thương khi bỏ thuế khoán, Cục Thuế TPHCM cho biết đã triển khai hàng loạt giải pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM vào chiều 11/12, trả lời báo chí về việc chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời điểm thực hiện kê khai thuế đối với hộ kinh doanh nhưng nhiều tiểu thương tại các chợ vẫn lo lắng, Cục Thuế TPHCM đã có văn bản thông tin về các giải pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Theo Cục Thuế TPHCM, ngay sau khi Bộ Tài chính triển khai Đề án 3389 về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, ngành đã ban hành văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo và các tổ hướng dẫn thực hiện.

dsc06911.jpg
Người dân tìm mua vải tại chợ Tân Định. Ảnh: Anh Nhàn.

Cục Thuế đã chủ động tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản đề nghị các sở, ban ngành, chính quyền cơ sở và cơ quan truyền thông phối hợp đồng bộ trong công tác quản lý thuế khi xóa bỏ thuế khoán.

Với quan điểm “lấy người nộp thuế làm trung tâm”, ngành thuế đã huy động tối đa nhân sự, phối hợp cùng các đơn vị công nghệ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc trong quá trình chuyển đổi.

Tính đến hiện tại, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn TPHCM đã được tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu hướng dẫn qua mạng xã hội, infographic, tài liệu điện tử gắn mã QR và qua Cổng thông tin Thuế...

Nhờ chủ động bám sát địa bàn và phương châm “cầm tay chỉ việc”, đến nay toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đều đăng ký sử dụng hóa đơn, hơn 25.200 hộ đã chuyển sang phương pháp kê khai và 640 hộ chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Để bảo đảm hoàn tất mục tiêu chuyển đổi toàn diện từ ngày 1/1/2026, Cục Thuế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt về những nội dung được hộ kinh doanh quan tâm như hóa đơn điện tử, ngưỡng doanh thu, phương pháp tính thuế, quy định chi phí và hàng tồn kho.

Ngành thuế cũng đặt mục tiêu hoàn thành 100% dữ liệu định danh hộ kinh doanh trước ngày 31/12, phân loại hộ theo ngưỡng doanh thu để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp cũng như đề xuất Bộ Tài chính đơn giản hóa giao diện phần mềm cho hộ kinh doanh và bổ sung tính năng đồng bộ thông tin.

Cục Thuế TPHCM sẽ ký kết quy chế phối hợp với chính quyền các phường, xã, đặc khu nhằm thống nhất quản lý hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán.

Từ ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn sẽ thực hiện kê khai thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tạo nền tảng cho hộ kinh doanh phát triển ổn định và bền vững...

Anh Nhàn
