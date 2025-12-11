Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Xuân Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 15h hôm nay (11/12), giá xăng giảm ở mức 207-378 đồng/lít, trong khi đó giá dầu giảm ở mức tương tự.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 378 đồng/lít, về còn 20.082 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 207 đồng/lít về còn 19.615 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, về mức 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, về còn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, còn 13.393 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất; thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tấn công vào tàu chở dầu của Nga… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 4/12 và 11/12 là 78,3 USD/thùng xăng RON92 (giảm 1,1 USD/thùng); 79,8 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,9 USD/thùng).

gia-xang-dau-1695283670474676503667-16962361674721520793299.jpg
Giá xăng dầu đều giảm từ 15h chiều nay.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, từ 1/6/2026, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chuyển sang kinh doanh E10, đồng thời ngừng bán xăng E5 RON92.

Bộ Công Thương khẳng định, xăng E10 với tỷ lệ ethanol sinh học 10% sẽ giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra bền vững cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Thực nghiệm và thực tế sử dụng tại nhiều địa phương cho thấy, E10 không ảnh hưởng tới động cơ nếu người dùng tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất xe.

Trước đề xuất này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung còn vướng mắc để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Xuân Phong
#giá xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #giá xăng giảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục