Giá xăng dầu đồng loạt giảm

TPO - Từ 15h hôm nay (11/12), giá xăng giảm ở mức 207-378 đồng/lít, trong khi đó giá dầu giảm ở mức tương tự.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 378 đồng/lít, về còn 20.082 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 207 đồng/lít về còn 19.615 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, về mức 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, về còn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, còn 13.393 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất; thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tấn công vào tàu chở dầu của Nga… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 4/12 và 11/12 là 78,3 USD/thùng xăng RON92 (giảm 1,1 USD/thùng); 79,8 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,9 USD/thùng).

Giá xăng dầu đều giảm từ 15h chiều nay.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, từ 1/6/2026, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chuyển sang kinh doanh E10, đồng thời ngừng bán xăng E5 RON92.

Bộ Công Thương khẳng định, xăng E10 với tỷ lệ ethanol sinh học 10% sẽ giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra bền vững cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Thực nghiệm và thực tế sử dụng tại nhiều địa phương cho thấy, E10 không ảnh hưởng tới động cơ nếu người dùng tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất xe.

Trước đề xuất này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung còn vướng mắc để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.