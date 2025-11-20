Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá xăng dầu giảm từ 15h chiều nay

Ngọc Mai
TPO - Từ 15h chiều nay (20/11), giá xăng, dầu (trừ dầu hỏa) cùng giảm 30-340 đồng/lít sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 30 đồng, xuống 20.540 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 40 đồng, giá mới 19.800 đồng.

Tương tự, dầu diesel và mazut giảm 40-340 đồng so với cách đây 7 ngày, tương ứng mỗi lít, kg còn 19.820 đồng và 13.730 đồng. Riêng dầu hỏa tăng 350 đồng một lít, lên 20.280 đồng.

Giá xăng, dầu giảm nhẹ từ 15h chiều 20/11.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ ngày 20/11 trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục biến động trái chiều vì nhiều yếu tố địa chính trị và nguồn cung.

Trong kỳ từ 13-19/11, giá dầu thô và sản phẩm xăng dầu quốc tế chịu tác động từ việc OPEC+ duy trì mức tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, dự báo cung cầu dầu năm 2026 cân đối, Mỹ mở cửa Chính phủ trở lại, cùng diễn biến phức tạp của xung đột Nga - Ucraina, bao gồm các đợt tấn công mới vào hạ tầng năng lượng của Nga. Các yếu tố này khiến giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng - giảm không đồng đều.

Tại kỳ này, Liên Bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho tất cả mặt hàng.

Từ thời điểm này cho đến trước kỳ công bố giá cơ sở tiếp theo, doanh nghiệp điều hành giá theo các quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP, 95/2021/NĐ-CP, 80/2023/NĐ-CP và các thông tư liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc bảo đảm nguồn cung; xử lý nghiêm những vi phạm nếu có. Bộ đề nghị các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ngọc Mai
