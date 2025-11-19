Giá xăng dầu sắp biến động?

TPO - Các doanh nghiệp dự báo, trong kỳ điều hành ngày mai (20/11) giá xăng dầu trong nước biến động trái chiều, trong đó giá xăng có thể tăng nhẹ.

Cập nhật dữ liệu giá dầu trên thị trường Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng 92 được giao dịch ở mức 799 USD/thùng, xăng 95 ở mức 82,7 USD/thùng, giảm khoảng 1 USD/thùng so với một tuần trước đó.

Trên thị trường thế giới, ghi nhận sáng 19/11, giá dầu Brent tăng 0,63 USD (tương đương 0,98%), lên mức 64,8 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,75 USD (tương đương 1,25%), lên mức 60,6 USD/thùng.

Giá dầu WTI thậm chí có thời điểm vượt mức 60,9 USD/thùng, mức cao nhất trong ngày, sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận, Nhà Trắng đã bắt đầu phỏng vấn các ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới.

Việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell vì duy trì lãi suất cao đã làm dấy lên đồn đoán rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể chọn một người đứng đầu Fed theo hướng nới lỏng hơn. Theo giới phân tích, triển vọng lãi suất thấp có thể thúc đẩy nhu cầu năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Theo các doanh nghiệp, trước biến động giá dầu thế giới, dự báo trong kỳ điều hành giá ngày 20/11 giá xăng dầu trong nước có thể biến động trái chiều. Cụ thể, giá xăng có thể tăng 70-90 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu dầu diesel, mazut có thể giảm.

Giá xăng dầu dự báo biến động trái chiều vào ngày 20/11.

Ở kỳ điều hành ngày 13/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tăng giá xăng RON 95 ở mức 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít lên mức 19.844 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng mạnh hơn với 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên 19.935 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, còn 14.074 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, thông tin đáng chú ý nhất là Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ thời điểm 1/6/2026, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chuyển sang kinh doanh E10, đồng thời ngừng bán xăng E5 RON92.

Bộ Công Thương khẳng định, xăng E10 với tỷ lệ ethanol sinh học 10% sẽ giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra bền vững cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Thực nghiệm và thực tế sử dụng tại nhiều địa phương cho thấy E10 không ảnh hưởng tới động cơ nếu người dùng tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất xe.