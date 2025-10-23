Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá xăng dầu giảm đồng loạt từ 15h chiều nay

Xuân Phong
TPO - Từ 15h chiều nay (23/10), giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 176 - 538 đồng/lít, đưa mặt hàng RON 95 còn 19.726 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 177 đồng/lít, về còn 19.726 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 176 đồng/lít, về còn 19.050 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh hơn với 538 đồng/lít, về còn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, về còn 18.115 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, về còn 14.098 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 23 lần tăng giá, 21 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

gia xang dau 2.jpeg
Giá xăng dầu giảm từ 15h chiều nay.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành ngày 16 và 23/10 là: 75,3 USD/thùng xăng RON92 (giảm 0,9 USD/thùng); 78,2 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,8 USD/thùng).

Theo thống kê sơ bộ vừa công bố của Cục Hải quan, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 9 giảm 6,6% về lượng và giảm 6,4% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt gần 759 nghìn tấn, trị giá 521,4 triệu USD.

Tính chung trong 9 tháng năm nay, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 7.625.484 tấn, trị giá 5,2 tỷ USD.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Singapore với tỷ trọng 34-35% tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu. Trong 9 tháng, nước ta nhập 2,6 triệu tấn dầu từ thị trường này, với trị giá 1,8 tỷ USD tăng 49,6% về lượng và tăng 27,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường Hàn Quốc, chiếm 27-28% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 9 tháng đạt gần 2,2 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 19,8% về kim ngạch.

Tại thị trường Malaysia, với 1,2 triệu tấn, trị giá 840 triệu USD và thị trường Trung Quốc đạt hơn 1 triệu tấn với trị giá 714 triệu USD…

Xuân Phong
#giá xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #giá xăng giảm #Bộ Công Thương

