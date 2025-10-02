Giá xăng dầu tăng từ 15h chiều nay

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuân Phong
TPO - Từ 15h hôm nay (2/10), giá xăng tăng nhẹ, đưa RON 95 lên mốc hơn 20.209 đồng/lít, trong khi đó giá dầu tăng 161-377 đồng/lít/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95 tăng nhẹ 44 đồng/lít, lên 20.209 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 6 đồng/lít, lên 19.624 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên mức 19.038 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, lên 19.005 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên mức 15.370 đồng/kg.

Kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 23 lần tăng giá, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

xang dau.jpg
Giá xăng tăng nhẹ từ 15h chiều nay.

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu bất ngờ đảo chiều tăng sau những phiên giảm giá liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, giá dầu WTI và dầu Brent giảm lần lượt 2,8% và 1,03%.

Đến phiên sáng nay, cả 2 mặt hàng dầu đồng loạt tăng. Vào trưa nay, giá dầu thô WTI ở mức 62,1 USD/thùng, tăng 0,4 USD/thùng, tương ứng tăng 0,66%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 61,78 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 61,7 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 65,7 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng, tương ứng tăng 0,67%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 65,3 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với giá 65,4 USD/thùng.

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo lần 7 Nghị định Kinh doanh xăng dầu (dự thảo lần 7). Trong đó, điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là ở cơ chế giá.

Nếu ở những dự thảo nghị định trước, công thức tính giá chỉ gồm 4 yếu tố (chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh + lợi nhuận + thuế giá trị gia tăng), sang dự thảo lần 7, công thức được mở rộng và chi tiết hóa gồm:

Giá = Giá mua + chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + thuế (gồm nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng và các loại khác nếu có).

Đặc biệt, thay vì dựa trên chi phí thực tế của từng doanh nghiệp, Nhà nước sẽ công bố chi phí kinh doanh định mức làm khởi điểm, điều chỉnh hằng năm theo chỉ số giá tiêu dùng và rà soát 3 năm/lần. Trường hợp biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép rà soát sớm.

Xuân Phong
