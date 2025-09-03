Giá xăng dầu sắp tăng lần thứ 3 liên tiếp?

TPO - Theo dự báo của các doanh nghiệp, trước diễn biến của giá dầu thế giới, giá xăng trong nước ngày mai (4/9) có thể tăng nhẹ từ 70-120 đồng/lít, giá dầu tăng 40-130 đồng/lít.

Theo ghi nhận, trên thị trường thế giới, giá dầu WTI sáng 3/9 giao dịch ở mức 65,6 USD/thùng, tăng 0,96 USD/ thùng, tương đương tăng gần 1,5% so với ngày 2/9. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 69,1 USD/thùng, tăng 0,98 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,98% về giá so với ngày hôm qua.

Mức tăng này diễn ra sau các báo cáo rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu của Nga, hành động này đã khiến cho Nga đóng cửa 17% các cơ sở lọc dầu của nước này.

Trong khi đó, Washington đã gia tăng áp lực bằng cách áp đặt các khoản thuế mới đối với hàng hóa của Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu thô của Nga, gây ra sự chỉ trích gay gắt từ New Delhi.

Cập nhật dữ liệu giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore đến ngày 2/9 cho thấy, giá xăng 92 được giao dịch ở mức 80,7 USD/thùng, xăng 95 ở mức 82,7, tăng khoảng 2 USD/thùng so với một tuần trước đó.

Theo dự báo của các doanh nghiệp, giá xăng trong nước ngày mai (4/9) có thể tăng nhẹ từ 70-120 đồng/lít, giá dầu tăng 40-130 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức tăng có thể thay đổi. Nếu đúng như dự báo, đây là lần tăng giá thứ 3 liên tiếp của các mặt hàng nhiên liệu này.

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng vào ngày 4/9.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 19 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 28/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, lên mức 19.771 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít, lên mức 18.357 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, lên mức 15.260 đồng/kg.

Liên quan đến việc thí điểm bán xăng E10, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, qua 1 tháng triển khai tại 4 cửa hàng ở TP Hà Nội, trung bình mỗi ngày các cửa hàng bán được gần 10.000 lít xăng.

Tính từ ngày mở bán thí điểm 1/8 đến hết ngày 31/8, đã có 238.000 lít xăng E10 được bán ra. Tại Hải Phòng, hai cửa hàng PVOIL Thành Tô và PVOIL Tân Dương tiêu thụ khoảng 100.000 lít.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, hiện có 36 cửa hàng bán xăng E10, với mức tiêu thụ trung bình 40.000 lít/ngày, tăng gấp đôi so với giai đoạn đầu. Tính đến hết tháng 8, sản lượng đạt gần 1,5 triệu lít. Tuy vậy, lượng này chỉ bằng 1/10 sản lượng xăng RON95 cùng hệ thống.