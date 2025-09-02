Sau 1 tháng thí điểm, xăng E10 tiêu thụ ra sao?

TPO - Sau một tháng thí điểm bán xăng sinh học E10 (xăng pha 10% ethanol), bức tranh tiêu thụ cho thấy những tín hiệu ban đầu tích cực. Tuy nhiên, để E10 trở thành nhiên liệu chủ đạo trong trường hợp bắt buộc áp dụng từ ngày 1/1/2026 thì còn nhiều thách thức.

Người dân bắt đầu tăng mua

Theo số liệu từ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), trong tháng 8, khi bắt đầu triển khai xăng E10 tại 4 cửa hàng ở Hà Nội, trung bình mỗi ngày bán được gần 10.000 lít xăng.

Tính từ ngày mở bán thí điểm 1/8 đến hết ngày 31/8, đã có 238.000 lít xăng E10 được bán ra, trong đó cửa hàng xăng dầu PVOIL Nghĩa Tân dẫn đầu với hơn 108.000 lít xăng E10, tiếp đến là PVOIL Liên Ninh với 64.000 lít, PVOIL Thái Thịnh khoảng 57.000 lít và PVOIL Châu Can với 9.000 lít.

Tại Hải Phòng, hai cửa hàng PVOIL Thành Tô và PVOIL Tân Dương tiêu thụ khoảng 100.000 lít. PVOIL cũng cho biết, kể từ ngày 28/8, đơn vị gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ xăng E10 RON95 tại 5 cửa hàng khu vực miền Trung.

Tính đến hết ngày 31/8, cửa hàng xăng dầu Thiên Bút (Quảng Ngãi) bán được gần 3.500 lít; cửa hàng xăng dầu Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) bán được gần 1.000 lít; các cửa hàng xăng dầu Trần Phú, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng (Quảng Ngãi) bán được hơn 15.000 lít.

Nhiều người dân bắt đầu trải nghiệm sử dụng xăng E10.

Riêng tại TPHCM, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, hiện có 36 cửa hàng bán xăng E10, với mức tiêu thụ trung bình 40.000 lít/ngày, tăng gấp đôi so với giai đoạn đầu. Tính đến hết tháng 8, sản lượng đạt gần 1,5 triệu lít. Tuy vậy, lượng này chỉ bằng 1/10 sản lượng xăng RON95 cùng hệ thống.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Đỗ Quốc Thái - đại diện cửa hàng PVOIL Thái Thịnh - cho biết, trong thời gian đầu mở bán xăng E10, nhiều khách tò mò hỏi về sự khác biệt so với xăng RON95. Sau khi được giải thích, nhiều người hào hứng trải nghiệm.

Theo vị này, đa phần khách mua xăng E10 đều sử dụng xe máy, lượng khách đi ô tô mua xăng này còn ít. “Với sản phẩm mới ra thị trường, số lượng trên cũng khá tốt. Song người tiêu dùng có tâm lý dè dặt, sợ ảnh hưởng động cơ. Chúng tôi thường phải giải thích kỹ rằng, E10 được kiểm định, tiêu chuẩn không khác RON95, lại góp phần giảm khí thải”, anh Thái cho hay.

Cần chính sách giá hấp dẫn, hạ tầng đồng bộ

Trên thực tế, mức giá E10 hiện chỉ thấp hơn RON95 vài chục đến hơn 100 đồng/lít. Cụ thể, trong kỳ điều hành 28/8, xăng E10 RON95-III được bán ở vùng 1 với giá 20.080 đồng/lít, vùng 2 là 20.480 đồng/lít.

Chị Lê Thu Hà (người dân ở Hà Nội) cho biết nghe quảng bá E10 thân thiện môi trường, nhưng giá không rẻ hơn bao nhiêu so với RON95. Nếu chênh lệch rõ rệt thì sẽ chọn E10 ngay.

PGS - TS Ngô Trí Long, đánh giá việc E10 được người dân đón nhận ban đầu là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng xăng dầu không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

Hạ tầng phối trộn, sản xuất cần đảm bảo đồng bộ, đáp ứng đủ nhu cầu trong trường hợp bắt buộc triển khai xăng E10 từ 1/1/2026.

Theo ông Long, Bộ Công Thương cần có lộ trình chốt bắt buộc xăng E10 rõ ràng. Trong đó, giai đoạn chuyển tiếp cần đủ dài để doanh nghiệp kịp đầu tư hạ tầng bồn bể, đo nước, lọc tách và tem nhãn trụ bơm.

Đặc biệt, Nhà nước cần hiệu chỉnh công cụ giá, thuế, phí theo cường độ carbon. Thuế bảo vệ môi trường và Quỹ Bình ổn giá nên ưu tiên cho nhiên liệu phát thải thấp, công bố mức chênh lệch khuyến khích tối thiểu 200-300 đồng/lít để bù phần tăng tiêu hao; đồng thời cần sự đồng hành của các hãng xe.

"Phải có danh mục phương tiện tương thích E10 và chính sách bảo hành rõ ràng. Đây là yếu tố quyết định để người tiêu dùng yên tâm, đồng thời công bố bảng so sánh chi phí/km theo từng dòng xe, minh bạch nguồn gốc ethanol, tạo công cụ tính trực tuyến. Nếu chính sách giá, kỹ thuật và chuỗi cung ứng được tối ưu, việc triển khai xăng E10 mới đảm bảo khả thi", ông Long nói.

Một chuyên gia xăng dầu cho rằng, sản lượng xăng E10 tăng gấp đôi so với những ngày đầu triển khai, chứng tỏ người tiêu dùng đã bớt dè dặt. Song, theo vị này để E10 trở thành “nhiên liệu quốc dân” từ năm 2026, chỉ dựa vào sự tự phát của thị trường là chưa đủ.

Thị trường cần một cú hích chính sách, bao gồm hỗ trợ giá bán đủ hấp dẫn so với RON95, cần truyền thông sâu rộng để giải thích lợi ích môi trường, bảo đảm an toàn động cơ. Đặc biệt, hạ tầng sản xuất, pha chế – phân phối cần đảm bảo đủ năng lực, tránh tình trạng cháy hàng hoặc gián đoạn nguồn cung khi bắt buộc sử dụng E10.