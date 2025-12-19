Công nghệ từ nền tảng đến thực thi: Vai trò của doanh nhân trẻ trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn công nghệ trở thành yếu tố định hình năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp không chỉ cần thiết bị mới mà cần những người đủ khả năng đưa công nghệ vào vận hành thực tế. Vai trò này của lực lượng doanh nhân trẻ ngày càng rõ rệt: họ không đứng ngoài sự chuyển đổi, mà là những người trực tiếp kiểm nghiệm, điều chỉnh và đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trường hợp của doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang cho thấy rõ chuyển động này.

Không đi theo con đường “áp” công nghệ vào doanh nghiệp một cách đơn giản, anh Quân bắt đầu bằng việc tham gia hàng loạt hoạt động khoa học - công nghệ tại địa phương: từ phối hợp với các nhóm nghiên cứu trong các nhiệm vụ KH&CN, đến đồng hành cùng các chương trình chuyển đổi số và kết nối cung - cầu công nghệ.

Những hoạt động đó không mang tính trưng bày, mà là chuỗi bước thực tế, nơi công nghệ được thử trong điều kiện thật và điều chỉnh để phù hợp với năng lực vận hành của doanh nghiệp.

Doanh nhân Vũ Hồng Quân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh là Thanh niên sống đẹp năm 2025

Qua từng dự án đã triển khai, anh Quân nhận thấy điều mà nhiều doanh nhân trẻ thường bỏ qua: công nghệ không phát huy giá trị nếu thiếu nền tảng vận hành. Công nghệ tốt vẫn có thể thất bại nếu doanh nghiệp không chuẩn bị được đội ngũ, quy trình và cơ chế kiểm chứng.

Đó là lý do anh dành nhiều thời gian cho phần việc ít ai nhìn thấy: phân tích từng mô-đun công nghệ, đánh giá lại quy trình, yêu cầu thử nghiệm trong nhiều bối cảnh khác nhau để xác định mức độ phù hợp. Những công việc này đã được thực hiện trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KH&CN mà anh tham gia.

Bài toán nhân lực, điểm nghẽn lớn nhất của nhiều địa phương, cũng trở thành phần công việc trọng yếu mà anh Quân trực tiếp xử lý. Thay vì tìm kiếm nhân lực có sẵn, anh xây dựng đội ngũ thông qua đào tạo tại chỗ, sử dụng chính các nhiệm vụ KH&CN và dự án triển khai làm môi trường huấn luyện.

Lực lượng kỹ thuật trẻ vì vậy không học công nghệ trong phòng họp, mà học bằng cách xử lý vấn đề thật, trong điều kiện thật. Đây là cách hình thành năng lực vận hành công nghệ bền vững - điều mà các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thường mong muốn nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.

Cách tiếp cận của anh Quân cũng phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy của lớp doanh nhân trẻ: không nhìn công nghệ như một “gói giải pháp”, mà như một quy trình cần liên tục kiểm chứng và tối ưu.

Anh Vũ Hồng Quân phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội LHTN Việt Nam, các thành viên tập thể của Hội và thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trong các dự án anh tham gia, mọi giải pháp đều phải đi qua các bước thử nghiệm, phản hồi và tinh chỉnh. Chính chu trình đó giúp công nghệ phù hợp hơn với thực tế doanh nghiệp - một yếu tố quan trọng khi thị trường công nghệ vẫn thiếu sự chuẩn hóa và doanh nghiệp còn chênh lệch lớn về trình độ vận hành.

Song song với việc đầu tư cho hoạt động KH&CN, anh Quân giữ vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong các chương trình khoa học mà anh tham gia. Ở vị trí doanh nhân trẻ, anh là một trong những người đứng giữa ba phía: hiểu yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, tiếp cận được hướng nghiên cứu của các nhóm khoa học, và nắm rõ nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp.

Sự kết nối này còn thể hiện qua việc anh đồng hành với các nhóm nghiên cứu khoa học của Tiến sĩ Cao Văn Sơn tại Viện Nghiên cứu Khoa học liên ngành và Giáo dục (ICISE), hỗ trợ duy trì nhóm nghiên cứu neutrino thực nghiệm tham gia các thí nghiệm quốc tế lớn như T2K, Super-Kamiokande và từng bước góp mặt trong dự án Hyper-Kamiokande.

Đồng thời, doanh nghiệp do anh Quân điều hành tham gia hỗ trợ thiết bị, phần cứng và hệ điện tử cho một số đề tài ứng dụng công nghệ huỳnh quang, góp phần hình thành mối liên kết thực chất giữa khoa học nền tảng và công nghệ ứng dụng.

Chính việc “đứng đúng điểm giao” giúp các thông tin về công nghệ được trao đổi nhanh hơn, lựa chọn phù hợp hơn và khả năng ứng dụng thực tế cao hơn, thay vì dừng lại ở mức giới thiệu như thường thấy.

Giai đoạn gây dựng nền tảng cho Quy Nhơn Scitech cũng phản ánh cách Vũ Hồng Quân tiếp cận công nghệ. Anh đi vào những lĩnh vực mà địa phương có nhu cầu nhưng còn thiếu hướng triển khai bài bản.

Anh cũng dành nhiều thời gian làm việc với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước để khảo sát khả năng ứng dụng công nghệ huỳnh quang kết hợp AI cho kiểm định nhanh trong nông - lâm - thủy sản; đồng thời tìm hiểu các hướng kỹ thuật về pin dòng chảy và lưu trữ điện tái tạo để chuẩn bị nền móng cho hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Những hoạt động này còn ở mức đặt nền, nhưng cho thấy lựa chọn nhất quán của Hồng Quân: tiếp cận công nghệ từ hiểu biết kỹ thuật và đánh giá độc lập, một bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới sáng tạo và các định hướng trong Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học - công nghệ.

Có thể thấy, doanh nhân Vũ Hồng Quân không tiếp cận công nghệ bằng kỳ vọng, mà bằng thực hành liên tục. Không phải là những tuyên bố về xu hướng, mà là những dự án cụ thể, có kết quả cụ thể và có đối tượng thụ hưởng rõ ràng. Điều này khiến anh trở thành một ví dụ đại diện cho xu hướng mới trong đội ngũ doanh nhân trẻ: công nghệ được nhìn nhận như năng lực nội sinh, chứ không phải như công cụ ngoại lai.