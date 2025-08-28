Giá xăng dầu đồng loạt tăng

TPO - Từ 15h hôm nay (28/8), giá xăng tăng từ 271-307 đồng/lít, trong khi đó giá dầu tăng 144-452 đồng/lít/kg. Đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp giá xăng, dầu tăng.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95-III tăng 271 đồng/lít, lên mức 20.363 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, lên mức 19.771 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít, lên mức 18.357 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, lên mức 15.260 đồng/kg.

Kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 19 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng lên, giảm xuống bất thường, tùy từng mặt hàng.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương mới đây đề xuất từ 1/1/2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc phải là xăng E10.

Từ 1/1/2031, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục chuyển toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên cả nước sang xăng E15 (hàm lượng ethanol từ 14-15 %) hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định căn cứ theo tình hình thực tế.

Trong thời gian chưa có quy định bắt buộc thì khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, pha chế, phối trộn, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học (B5, B10).

Về năng lực sản xuất, phối trộn và cung ứng, theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện Việt Nam có 6 nhà máy ethanol (E100) với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m³/năm. Nếu hoạt động 100% công suất, 6 nhà máy này sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu ethanol cho pha chế E10 (ước tính 1,5 triệu m³ E100/năm, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m³ năm 2024).