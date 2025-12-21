Ai là Giám đốc Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng?

TPO - Lãnh đạo UBND TPHCM và TP. Đà Nẵng chia sẻ về kế hoạch vận hành, định hướng phát triển và hợp tác trong các Trung tâm tài chính quốc tế. Hai thành phố đều lựa chọn giám đốc vận hành trung tâm là chuyên gia quốc tế, có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.

Hé lộ nhiều đối tác tiềm năng

Tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sáng nay (21/12), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, ngay sau lễ công bố, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước triển khai thực chất mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Về thể chế, TPHCM đã phối hợp với TP. Đà Nẵng xây dựng quy chế hoạt động và quy trình đăng ký thành viên theo thông lệ quốc tế, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi. Trong giai đoạn đầu, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM được bố trí tại trụ sở số 8 Nguyễn Huệ; sau năm 2027, trụ sở sẽ được đặt tại một tòa nhà hiện đại, đạt chuẩn quốc tế tại khu trung tâm Thủ Thiêm.

Công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Ảnh: VGP.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, thành phố lựa chọn đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và kinh nghiệm quốc tế. Đối với vị trí Giám đốc vận hành, TPHCM lựa chọn nhân sự quốc tế có kinh nghiệm quản lý, làm việc tại các trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đã làm việc, trao đổi với nhiều nhà đầu tư, đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. Nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu gồm Nasdaq, VinaCapital, MB Bank, Vietcombank, VietinBank; nhóm hạ tầng số và tài sản số gồm Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital, Tether; nhóm hạ tầng trung tâm tài chính gồm REE, liên doanh Cathay United, Pension One Group; và nhóm công nghệ gồm Viettel, TikTok, FPT. Sự tham gia của các đối tác này được kỳ vọng mang lại nguồn lực công nghệ quan trọng, góp phần thúc đẩy Trung tâm tài chính quốc tế phát triển bền vững.

Trong giai đoạn tới, Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột: thể chế linh hoạt với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại cho các mô hình tài chính thế hệ mới; và lợi thế chi phí cạnh tranh gắn với nền kinh tế thực, đặc biệt là công nghiệp, logistics và khu thương mại tự do.

Theo định hướng, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành cầu nối giữa dòng vốn quốc tế với nền kinh tế trong nước, hỗ trợ tái cấu trúc dòng vốn FDI, đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và vốn dài hạn. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là không gian tài chính, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, dám thử nghiệm và bứt phá của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Đà Nẵng nhận 70 thư quan tâm

Với Đà Nẵng, lãnh đạo địa phương tin tưởng, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là quyết sách lớn, có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển đột phá và bền vững cho thành phố trong thời gian tới. Để triển khai, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho biết, thành phố đã thành lập ban trù bị, tổ giúp việc và hội đồng tư vấn.

Ban trù bị gồm lãnh đạo TP. Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ngành. Tổ giúp việc là cán bộ được biệt phái từ các sở, ngành, ngân hàng thương mại, trong đó nhiều người tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ tại các nước phát triển. Hội đồng tư vấn quy tụ các chuyên gia kinh tế, tài chính, công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn. Ảnh: VPG.

Từ tháng 9, trên cơ sở các dự thảo nghị định, thành phố đã chuyển trạng thái sang xây dựng mô phỏng và vận hành thử cơ quan điều hành, tập trung vào quy trình cấp phép, đăng ký, công nhận thành viên, cơ chế một cửa tích hợp và quy chế tổ chức, vận hành. Đà Nẵng cũng xây dựng khung cơ chế, vị trí việc làm, phương án tuyển dụng nhân sự chủ chốt, ban hành cơ chế thu hút nhân sự chất lượng cao và thuê chuyên gia nước ngoài; hiện đã lựa chọn được một chuyên gia từng giữ vị trí giám đốc trung tâm tài chính quốc tế tham gia vận hành.

Về hạ tầng, trước mắt, Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở cơ quan điều hành tại khu công viên phần mềm, bố trí khoảng 4.000 m² cho các thành viên, bảo đảm hạ tầng internet, mạng 5G, hệ thống dữ liệu và máy chủ. Giai đoạn 2026-2027, thành phố sẽ xúc tiến đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái trung tâm tài chính tại khu đất sạch ven biển, quy mô khoảng 18 ha.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo với các dự án về 5G, vệ tinh mặt đất, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và trạm cáp quang biển, tạo nền tảng cho hoạt động tài chính hiện đại và FinTech. Thành phố đã khảo sát mô hình các trung tâm tài chính quốc tế, làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước; nhận gần 70 thư quan tâm đăng ký thành viên và ký hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác.

Sau khi Nghị định 323 được ban hành ngày 18/12, cơ quan điều hành tại Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục pháp lý, trao chứng nhận thành viên có điều kiện cho 9 tổ chức tài chính; chấp thuận quan tâm cho một ngân hàng thương mại. Lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, bảo đảm khung pháp lý minh bạch, linh hoạt, phù hợp chuẩn mực quốc tế, hướng tới xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại hội nghị, Lễ công bố thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành.